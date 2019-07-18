"Тест для Зеленського": у справі ПриватБанку вказали на важливий нюанс

Доля націоналізованого ПриватБанку стане "вирішальною справою" для президента України Володимира Зеленського.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times, передає ВВС. Видання розмірковує на тему, на чий бік стане судова система України – ексвласника банку Ігоря Коломойського чи держави.

"Чи, навпаки, Зеленський зробить кроки до захисту націоналізації в інтересах фінансової стабільності, чи навіть дасть українській владі повноваження і незалежність притягувати колишніх власників банку до відповідальності?" – сказано у матеріалі.

Зеленський і Коломойський

Видання нагадало, як Зеленський раніше пообіцяв захищати інтереси держави у справі ПриватБанку. У команді українського лідера також визнали, що денаціоналізація банку створює ризик втрати кредиту МВФ, про який домовилися у грудні 2018 року.

"Це лакмусовий тест для України", – сказав помічник президента Олексій Гончарук.

Газета нагадує, що ФБР розслідує справу про можливе відмивання грошей через ПриватБанк Коломойським і його партнером Геннадієм Боголюбовим.

"Незважаючи на це, ситуація стає сприятливішою для Коломойського. По-перше, олігарх повернувся в Україну. Нещодавно суд Київської області під сумнівним приводом наказав припинити діяльність авіалінії-лоукостера (SkyUp), яка була прямим конкурентом "Міжнародних авіаліній України", які контролює Коломойський. Потім він же усунув заступницю голови Нацбанку Катерину Рожкову, яка допомагала керувати націоналізацією ПриватБанку", – йдеться у статті.

Водночас сам Коломойський заперечує причетність до обох справ. Однак сказав газеті, що обрання Зеленського "відновить право на справедливий суд".

"Зеленський не буде слухати поради Заходу про те, кого садити, кого грабувати і у кого експропріювати", – заявив він виданню.

На думку автора статті, найбільше питання полягає в тому, як поводитиметься Зеленський після виборів у парламент. Зазначається, що глава РНБО Олександр Данилюк, який наглядав за націоналізацією ПриватБанку, коли був міністром фінансів, є одним із кандидатів на пост прем'єр-міністра нового уряду.

Видання також зазначає з посиланням на слова осіб, близьких до президента, що Зеленський хоче усунути олігархів від влади.

"Він розуміє, що люди з такими цінностями не повинні перебувати при владі, заробляючи на країні", – сказав один із них.

При цьому у статті підсумовують, що сам Коломойський не збирається залишати країну.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 квітня Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Таким чином, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше в НБУ заявили, що мають намір найближчим часом подати апеляцію на таке рішення суду.

Крім того, в НБУ запевнили, що скандальне рішення суду ніяк не вплине на безперебійну роботу ПриватБанку.

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