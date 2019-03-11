Tesla помітно підвищить ціни на автомобілі по всьому світу: що трапилося

Американська компанія Tesla підвищить ціни на седани Model S і кросовери Model X.

Подорожчання електромобілів складе 3% і станеться по всьому світу, йдеться на сайті виробника.

Зростання вартості пов'язане з переглядом недавно оголошеної політики по скороченню числа роздрібних магазинів. Спочатку в Tesla хотіли закрити велику частину офлайн-магазинів, що дозволило б знизити витрати і на 6% здешевити автомобілі.

"Це стане дуже сильною конкурентною стороною Tesla. Це буде фундаментальна довгострокова конкурентна перевага Tesla, яку може відтворити лише стартап. У 2019 люди просто хочуть купувати речі онлайн", – відзначав головний виконавчий директор компанії Ілон Маск.

Однак у підсумку американська компанія провела ретельну оцінку кожної локації, у якій відкриті фірмові точки і змінила рішення.

"Останні два тижні ми ретельно оцінювали кожну торгову точку Tesla і вирішили зберегти значно більше магазинів, ніж було оголошено раніше", – йдеться у повідомленні.

Зокрема, Tesla вже закрила 10% роздрібних точок продажів. Ще 20% точок проходять процес оцінювання, а решта магазинів продовжать свою роботу.

Tesla

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Маск пішов з посади глави Tesla на три роки. На таку угоду з владою бізнесмен пішов після звинувачення у шахрайстві з котируваннями акцій фірми за допомогою своїх твітів. Зокрема у серпні 2018 року він написав про готовність перетворити Tesla на приватну компанію. Після цього твіту акції Tesla почали зростати.

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