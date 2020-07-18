Терпіти не будемо, – глава Мінфіну про звинувачення Гетманцева

Міністр фінансів Сергій Марченко відреагував на звинувачення глави комітету з податкової, фінансової і митної політики Данила Гетманцева в зриві реформи митниці.

Як повідомив він у коментарі ЕП, затримання співробітників Одеської митниці – "це реформа митниці в дії", а Мінфін продовжуватиме курс на боротьбу зі "скрутками" і "схемами".

"Затримання правоохоронцями співробітників Одеської митниці – це реформа митниці в дії. Це виконання задекларованої президентом України Володимиром Зеленським "нульової" терпимості до корупції. Такі затримання були, є і будуть. Міністерство фінансів – партнер правоохоронців. Ми надамо повне і всебічне сприяння в розслідуванні. Далі – рішення за судом", – зазначив Марченко.

За його словами, у своєму прагненні очищення одного з найбільш корумпованих за роки незалежності органів держави, влада повинна бути готова до колосального опору.

Марченко зазначив, що податкова ефективність із ПДВ вперше за півтора року зросла з 2,65% в квітні цього року до 3,5% у червні.

"Це 9,1 млрд грн додаткових надходжень порівняно з минулим роком. Ми не плануємо зменшувати темп і будемо продовжувати курс на боротьбу зі "скрутками" і схемами". Терпіти корупцію ніхто не буде", – додав глава Мінфіну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у п'ятницю Данило Гетманцев звинуватив Марченка в зриві реформи Державної митної служби. Він навів докази корупції в ДМС.