"Терпіть, хлопці!" Зеленський пообіцяв вирішити проблеми "євробляхерів"

Президент України Володимир Зеленський пообіцяв переглянути законодавство про розмитнення автомобілів на європейських номерах.

Перегляд відбудеться після того, як буде сформована нова Верховна Рада, повідомив глава держави під час візиту до Закарпатської області, свідчить інформація Uzh Inform.

Зокрема Зеленський запевнив автомобілістів, що після виборів до парламенту законодавство про розмитнення буде переглянуте, і власникам таких машин не доведеться боятися штрафів.

Президент висловив сподівання, що нові народні депутати прислухаються до його побажань і перестануть ігнорувати ініціативи у цьому питанні.

Зеленський зазначив, що якщо в Офісі президента будуть знайдені інші інструменти відтермінування штрафів для "євробляхерів", крім законодавчих, то вони будуть використані.

"Терпіть, хлопці. Потерпіть. Ми можемо пообіцяти, що вирішимо цю проблему, щойно у нас буде Рада", – резюмував президент.

Нагадаємо, що у Києві 15 травня власники авто на єврономерах частково перекрили рух на вул. Грушевського. Вони вимагали продовження пільгового періоду для розмитнення своїх автомобілів, який мав закінчитися 22 травня.

Які штрафи введуть:

за водіння авто на єврономерах – 8500 грн;

повторне протягом року водіння – 17 000 грн і заборона на водіння протягом року;

якщо затримав розмитнення на термін до 1 доби – 170 грн;

від 1 до 10 діб – 340 грн;

від 10 до 20 діб – 8500;

від 20 до 30 діб – 85 000 грн;

від 30 діб – 170 000 грн.

Президент має намір переглянути законодавство про розмитнення автомобілів на європейських номерах

Як писав OBOZREVATEL, також "євробляхери" позбудуться права займатися комерційною діяльністю, наприклад, працювати у службах таксі.

8 листопада 2018 року Верховна Рада підтримала нові правила розмитнення автомобілів із європейською реєстрацією в Україні. Закон передбачає введення базових ставок для автомобілів залежно від типу двигуна та його об'єму. Так, для бензинових двигунів об'ємом до 3000 і більше 3000 куб. см вводяться базові ставки відповідно €50 і €100. Для дизельних двигунів об'ємом до 3500 і більше 3500 куб. см – €75 і €150.

Також Рада ввела великі штрафи за порушення правил ввезення таких автомобілів на територію України. Власники авто не згодні з низкою положень цих законів, через що в багатьох регіонах України проходили акції протесту.

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