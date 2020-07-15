Терористи "ДНР" похвалилися "віджатою" дорожньою технікою. Відео

"Польовий командир ДНР" Олександр Ходаковський похвалився, що "віджав" кілька вантажівок, асфальтоукладальників і екскаваторів, які терористи виявили на одному з пустирів в центрі Донецька.

Підставою стало те, що власник спецтехніки переїхав на територію, підконтрольну Україні. На це звернув увагу блогер Денис Казанський (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Бойовики спочатку не зрозуміли – це техніка, яку "віджали" у попередні роки, чи її власник втік від окупації. Щоб з'ясувати це, навіть провели "спецоперацію" – забрали кілька автомобілів і дочекалися, коли зникненням зацікавиться міліцейський "дах", якому нібито платив власник техніки.

У підсумку все добро забрали під приводом того, що терористам на позиціях не вистачає техніки, а дорожні служби працюють на мотлоху.

Техніка, яку "віджали" терористи Денис Казанський

Техніка, яку "віджали" терористи Денис Казанський

"Ось цей "захисник Донбасу" в принципі не допускає, що десь у Донецьку може стояти чиясь техніка, що це приватна власність і власнику вирішувати, що з нею робити і де її тримати. Вони просто побачили, що стоїть техніка і стали вирішувати, як привласнити", – обурився Казанський.

Блогер зазначив, що техніка не була покинута – на ній були номери. "Але питання власності в "народній республіці" вирішуються дуже просто – у кого більше зброї, той і правий", – підсумував Казанський.

Як повідомляв OBOZREVATEL, терористи "ДНР" відібрали будинок, який належав Донецької академії перукарського мистецтва – філії Київського інституту культури.

На території ОРДЛО настала екологічна катастрофа: через те, що бойовики знищили систему відкачування води з шахт, в регіоні почали стрімко міліти ріки і водосховища.

Донецьк, що перебуває під контролем бойовиків "ДНР", все більше занепадає. Там розкрадають недобудови і навіть забирають з вулиць тротуарну плитку.