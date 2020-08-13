Тернопільська "Батьківщина" заборонила казино на території області

Гліб Іванов Економіка 16:18, 13.08.2020 Оновлено: 16:26, 13.08.2020

Депутати Тернопільської обласної ради на черговій сесії підтримали ініційоване представниками партії "Батьківщина" рішення про заборону грального бізнесу на території області.

Про це повідомив голова партійної організації "Батьківщина" Василь Деревляний у Facebook.

Він зазначив, що рішення про заборону грального бізнесу на теренах Тернопільської області підтримали 34 депутати.

"11 серпня 2020 року відбулася чергова сесія Тернопільської обласної ради. До порядку денного було включено чимало політичних питань, зміни до бюджету, питання життєдіяльності області та комунальних підприємств. Фракція “Батьківщина” запропонувала до порядку денного питання заборони грального бізнесу на теренах Тернопільської області. За проголосувало 34 депутати – рішення прийнято", – зазначив Деревляний.

На Тернопільщині заборонили казино
Facebook Василя Деревляного

Раніше лідерка партії Юлія Тимошенко заявила, що "Батьківщина" звернеться до Конституційного Суду, щоб оскаржити закон про гральний бізнес.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 14 липня Верховна Рада у другому читанні і в цілому ухвалила закон, яким легалізувала казино в Україні. Однак його підписання майже відразу заблокували.

21 липня Верховна Рада відхилила всі проєкти постанов про скасування закону про легалізацію казино.

Пізніше стало відомо, що у фінальному тексті закону про легалізацію азартних ігор з'явилася норма про можливість розташовувати їх у 4-зіркових готелях.

Казино в Україні відкриють не раніше ніж у кінці 2020 року і не пізніше ніж улітку 2021-го.

11 серпня президент України Володимир Зеленський підписав закон.

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