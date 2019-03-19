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МВФ відмовив Україні в транші: економіст назвав причини і нові терміни

1.6тЧитати матеріал російською

Після того, як МВФ перенесли терміни надання кредиту Україні, очікувати траншу найближчим часом не варто. Надання кредиту не буде прийняте і під час наступної місії МВФ у травні-червні.

Таку думку в ефірі ObozTV озвучив експерт з економічних питань Ігор Уманський. Він зазначив, що причиною цього є невизначеність щодо того, хто буде наступним президентом України.

"Найближчим часом очікувати траншу від МВФ не варто. Формальною причиною цього є прийняття закону, яким відмінили антикорупційну статтю. Але, як на мене, тут справа в іншому – у передвиборчий період МВФ ніколи не виділяє транш, бо є невизначеність щодо того, яка буде подальша політика у нових керманичів країни. Хто будуть ці особи, яка в них подальша політика і чи збігатиметься вона з політикою МВФ, сьогодні не відомо. Наступна місія має бути у травні-червні, але, думаю, що і тут не буде прийнято рішення щодо надання чергового траншу", – сказав він.

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На економіку України це не матиме впливу, переконаний економіст. Він зазначив, що, окрім емоційного і психологічного сприйняття, наслідків більше не буде.

МВФ відмовив Україні в транші: економіст назвав причини і нові терміни

"У будь-якому випадку я б хотів заспокоїти громадян, надавши просту інформацію. Кошти від МВФ зараховуються до золотовалютних резервів НБУ, вони не ідуть у Міністерство фінансів. Як наслідок, їх не можна використовувати на будь-які цілі. Тому додаткового шоку для ринку, для валютного курсу не буде, окрім емоційного, психологічного сприйняття, що продовження програми нема", – сказав він.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що МВФ відтермінував транш у розмірі 500 мільйонів доларів щонайменше до закінчення президентських виборів. Деякі експерти пов'язують такий стан справ зі скандальним скасуванням статті про кримінальну відповідальність за незаконне збагачення.

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Теми
Пряма трансляціяЕфіри Oboz TVтранш МВФ
Особа
Ігор Уманський
Місце
Україна
Теги
економікаЕкономіка УкраїнитраншМВФВыборы 2019вибори в УкраїніВыборы Президента
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