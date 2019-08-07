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"Територія шаверми і біляшів": мережа висміяла проблеми з ресторанним бізнесом у Криму

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В окупованому Криму виникли серйозні проблеми з ресторанним бізнесом.

"Ресторанному бізнесу в Криму кранти. Попиту на недешеве немає від слова зовсім", – пише в Twitter блогер RoksolanaToday&Крим25%.

"Намагаються здешевити собівартість – виходять помиї – останні клієнти йдуть. Замкнулося коло", – додала вона.

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Як приклад блогер наводить слова місцевої мешканки, яка прийшла в популярний ресторан у Севастополі.

Зокрема, жінці подали зіпсовані страви – в салатах "Цезар" було волосся, тухлі яйця і помідори.

"5 років і Крим – територія шаверми і біляшів. Попит, панове, тільки на жерти. Не їсти, не відпочивати, не посидіти", – резюмувала Roksolana.

В окупованому Криму виникли серйозні проблеми з ресторанним бізнесом

В окупованому Криму виникли серйозні проблеми з ресторанним бізнесом

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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