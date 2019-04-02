"Тепер життя налагодиться": мережа висміяла мізерні надбавки пенсій у Росії

У Росії 1 квітня 2019 року соціальні пенсії підвищили на 2% або 182 рубля (75 гривень).

Середній розмір соціальної виплати по старості після підвищення склав 9 266 рублів (3 868 гривень) на місяць, повідомляє ТАСС.

Водночас середній розмір соціальних пенсій дітям-інвалідам та інвалідам з дитинства I групи збільшився на 268 рублів (111 гривень) і 270 рублів (112 гривень) відповідно і після підвищення склав 13 674 рубля (5 708 гривень) і 13 812 рублів (5 765 гривень) .

Відповідну індексацію соціальних виплат у Росії висміяли користувачі мережі.

"Гарні новини. З сьогоднішнього дня соціальна пенсія підвищена на 2%. У середньому приблизно на 190 рублів на місяць. Мільйони пенсіонерів нарешті зможуть дозволити собі посолити те, що раніше доїдали без солі", – пише в Twitter блогер Проф. Преображенський.

"Сподіваюся, доживаючи до пенсії, я добуду пістолет і застрелюсь, бо вмирати з голоду не айс", – заявив Joseph Seed.

"Ось тепер життя налагодиться", – повідомляє Голова Індика.

"Плюс два батона і десяток яєць на місяць. Жити можна", – зазначив Сергій Соколов.

"190 рублів – вартість мотузки і шматка мила", – підсумував DonQuickeater.

Добрі новини.

З сьогоднішнього дня соціальна пенсія підвищена на 2%.

В середньому приблизно на 190 рублів на місяць.

Мільйони пенсіонерів нарешті зможуть дозволити собі посолити те, що раніше доїдали без солі. - Проф. Преображенський (@prof_preobr) 1 квітня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше у Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборону валютних операцій для держбанків та зростання цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз на 3,4%, а вартість долара може становити 70 руб/$.

Тоді як російські аналітики ще песимістичніші в оцінках. Вони впевнені, що на початку 2019 року на росіян може чекати інфляційний шок.

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