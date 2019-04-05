"Тепер серйозно": Зеленського закликали показати доходи

Рух "Чесно" закликав кандидата в президенти Володимира Зеленського оприлюднити декларацію за минулий рік.

"А тепер серйозно. Рух "Чесно" закликає Володимира Зеленського оприлюднити декларацію за 2018 рік", – йдеться у Twitter організації.

За їх словами, фінансова прозорість кандидатів теж повинна бути фактором того, за кого громадяни віддають свій голос.

Володимир Зеленський

А тепер серйозно.



Рух ЧЕСНО заклікає Володимира Зеленського опрілюдніті Декларацію за 2018 рік.



Фінансова прозорість кандидатів теж має буті фактором того, за кого громадяни віддають свой голос.



Share, будь ласка pic.twitter.com/XhhuqAyHEA - ЧЕСНО (@chesno_movement) 5 квітня 2019 р

Нагадаємо: раніше журналісти з'ясували, що у 2017-му італійська фірма San Tommaso SRL, задекларована Зеленським, придбала 15-кімнатний будинок у тосканському містечку Форте-дей-Мармі. За нього вона заплатила 3,8 млн євро.

У своїй декларації зазначену нерухомість кандидат не згадав. Водночас у розслідуванні журналісти також не змогли підтвердити, що Зеленський користується італійською віллою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, згідно з даними у Єдиному державному реєстрі декларацій, Зеленський володіє житловим будинком у селі Іванковичі на Київщині (353,3 кв. м), квартирою у столиці (131,9 кв. м), двома квартирами в Києві спільно із Сергієм і Борисом Шефірами (453,1 кв. м), двома місцями для парковки (20,90 і 20,70 кв. м) і земельною ділянкою (1 тис. 200 кв. м).

Пізніше шоумен додав до переліку рухомого майна автомобіль дружини Олени BMW X5 2011 випуску. При цьому ціна покупки автомобіля, купленого в 2012 році, не уточнюється.

Крім цього кандидат у президенти від партії "Слуга народу" зізнався, що володіє 300 акціями компанії Green Family LTD (Нікосія, Кіпр), при тому, що раніше він заявив, ніби вийшов з цієї компанії, яка контролює інші компанії у Росії. У декларації зазначено, що акціонером Green Family LTD він є з 28 травня 2012 року.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!