Тепер офіційно: ЄС зняв санкції з Азарова і Ставицького

Рішення Ради ЄС про зняття санкцій з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького набуло чинності.

Водночас обмежувальні заходи проти експрезидента Віктора Януковича продовжили. Про це свідчить рішення, яке було опубліковано в офіційному журналі Європейського Союзу.

Таким чином, під дією санкцій за незаконне привласнення державних коштів України і зловживання службовим становищем залишаються десять колишніх топ-чиновників.

Зокрема, в списку залишаються: Віктор і Олександр Януковичі, Віталій Захарченко, Віктор і Артем Пшонки, Віктор Ратушняк, Сергій Курченко, Дмитро Табачник, Сергій Арбузов та Олександр Клименко.

Санкції щодо них продовжено до березня 2021 року.

Рішення Ради ЄС про зняття санкцій з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова набуло чинності

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент-утікач Віктор Янукович та його так звана сім'я, яка налічує 56 осіб із найближчого оточення, вивели з України $40 млрд державних активів.

У грудні 2018 року влада Швейцарії продовжила на рік заморожування активів Януковича і наближених до нього осіб.

У лютому 2019 року повідомлялося, що бюджет України отримає 1,5 млрд гривень від спеціальної конфіскації коштів злочинної організації експрезидента.

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