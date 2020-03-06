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6 березня • оновлено в 12:16
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Тепер офіційно: ЄС зняв санкції з Азарова і Ставицького

1.6т
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Рішення Ради ЄС про зняття санкцій з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова і ексміністра енергетики та вугільної промисловості Едуарда Ставицького набуло чинності.

Водночас обмежувальні заходи проти експрезидента Віктора Януковича продовжили. Про це свідчить рішення, яке було опубліковано в офіційному журналі Європейського Союзу.

Таким чином, під дією санкцій за незаконне привласнення державних коштів України і зловживання службовим становищем залишаються десять колишніх топ-чиновників.

Зокрема, в списку залишаються: Віктор і Олександр Януковичі, Віталій Захарченко, Віктор і Артем Пшонки, Віктор Ратушняк, Сергій Курченко, Дмитро Табачник, Сергій Арбузов та Олександр Клименко.

Санкції щодо них продовжено до березня 2021 року.

Рішення Ради ЄС про зняття санкцій з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова набуло чинності

Рішення Ради ЄС про зняття санкцій з колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова набуло чинності

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Санкції проти українських чиновників
Особи
Микола Азаров Едуард Ставицький
Місце
Україна
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Осталось восстановить их в должности, вот у майдавошек все пуканы порвутся))
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Franta Bonanta
Franta Bonanta
Шмыгалим xoxлов)
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Serov Oleg
Serov Oleg
на очереди Федорович..
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