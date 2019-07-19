"Тема закрита": Росія натякнула на кінець санкційної війни із Грузією

Росія не вводитиме винні санкції проти Грузії, оскільки проти цього виступив президент країни Володимир Путін.

Про це заявив у інтерв'ю "РИА Новости" заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін. Він заявив, що в РФ намагаються обережно підходити до питання санкцій, оскільки країна сама багато років є об'єктом санкційного тиску.

"Дійсно, на хвилі подій у Грузії кінця червня-початку липня цього року в Держдумі обговорювалася ідея введення заборони на поставки в Росію грузинського вина і мінеральної води. Однак президент Російської Федерації закликав до стриманості і висловився на користь зваженого підходу, керуючись при цьому і нашими інтересами, і, як було їм особливо зазначено, "повагою до грузинського народу". Таким чином, на сьогодні тема винних санкцій щодо Грузії закрита", – пояснив він.

За його словами, указ про заборону авіаперевезень до Грузії має тимчасовий характер.

"Умови його скасування чітко означені: стабілізація ситуації у Грузії, припинення русофобської кампанії і зникнення будь-яких загроз для безпеки наших громадян. Хотілося б вірити, що здоровий глузд у Тбілісі візьме гору. Зі свого боку Росія як і раніше налаштована на нормалізацію двосторонніх відносин , що повною мірою відповідає інтересам наших країн і народів", – заявив він.

Росія і Грузія можуть відновити польоти

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін раніше заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати до Грузії з міркувань безпеки. Грузинські авіакомпанії також не можуть здійснювати рейси в Росію від цього дня.

Мінтранс попередньо оцінив втрати російських авіакомпаній від припинення авіасполучення з Грузією у 3 млрд руб.

Нагадаємо, популярний в Грузії телеведучий Георгій Габунія в ефірі телеканалу "Руставі-2" у неділю, 7 липня, нецензурно вилаяв російського президента і його покійних батьків.

Грузинська телекомпанія "Руставі-2" припинила мовлення після скандалу, який розгорівся через лайку тележурналіста.

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