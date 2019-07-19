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"Тема закрита": Росія натякнула на кінець санкційної війни із Грузією

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Росія не вводитиме винні санкції проти Грузії, оскільки проти цього виступив президент країни Володимир Путін.

Про це заявив у інтерв'ю "РИА Новости" заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін. Він заявив, що в РФ намагаються обережно підходити до питання санкцій, оскільки країна сама багато років є об'єктом санкційного тиску.

"Дійсно, на хвилі подій у Грузії кінця червня-початку липня цього року в Держдумі обговорювалася ідея введення заборони на поставки в Росію грузинського вина і мінеральної води. Однак президент Російської Федерації закликав до стриманості і висловився на користь зваженого підходу, керуючись при цьому і нашими інтересами, і, як було їм особливо зазначено, "повагою до грузинського народу". Таким чином, на сьогодні тема винних санкцій щодо Грузії закрита", – пояснив він.

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За його словами, указ про заборону авіаперевезень до Грузії має тимчасовий характер.

"Умови його скасування чітко означені: стабілізація ситуації у Грузії, припинення русофобської кампанії і зникнення будь-яких загроз для безпеки наших громадян. Хотілося б вірити, що здоровий глузд у Тбілісі візьме гору. Зі свого боку Росія як і раніше налаштована на нормалізацію двосторонніх відносин , що повною мірою відповідає інтересам наших країн і народів", – заявив він.

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Росія і Грузія можуть відновити польоти

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін раніше заборонив російським авіакомпаніям з 8 липня літати до Грузії з міркувань безпеки. Грузинські авіакомпанії також не можуть здійснювати рейси в Росію від цього дня.

Мінтранс попередньо оцінив втрати російських авіакомпаній від припинення авіасполучення з Грузією у 3 млрд руб.

Нагадаємо, популярний в Грузії телеведучий Георгій Габунія в ефірі телеканалу "Руставі-2" у неділю, 7 липня, нецензурно вилаяв російського президента і його покійних батьків.

Грузинська телекомпанія "Руставі-2" припинила мовлення після скандалу, який розгорівся через лайку тележурналіста.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Росія санкции
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Пи..да моржовая разрешил запивать репу "боржоми".
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Чудеса природы! Подземный источник Боржлми вдруг очистился!
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Mega Death
Mega Death
Пока лишь туризмом обошлись)) Грузины уже взвыли и приползли в Москву. В Кремле на будущее оставили меры воздействия. Вообще, СССР разбаловал всех этих лимитрофов. Придумал что все братья. Нет никаких братьев. Есть лишь объекты и субъекты геополитики.Слабые и сильные..И судьба слабых, всегда зависела лишь от доброй воли сильного))
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Mega Death:"Я понимаю пархатый, что для тебя главное деньги, но не деньгами сила меряется. " Вот именно. Об этом ещё Ваш коллега Геббельс писал: "«При необходимости мы сможем обойтись без масла, но никогда — без пушек». Что до пархатых, то они во множестве окопались в российских церквях...на иконах. "В России сила и достаток понятия разные". Не могу с Вами не согласится. Об этом факте могут свидетельствовать 20 миллионов российских нищих и её пенсионеры.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Mega Death:"Ты лучше о своих сородичах беспокойся, которых как овец каждый день арабы режут,причем в самом Израиле." Побеспокоился, как Вы приказали, и вот что нашел: ВВП в воюющем Израиле в разы выше российского, а продолжительность жизни (не в этом, впрочем, счастье для россиян) на 15 лет больше российской. С медициной тоже проблемы: известные россияне едут сюда лечиться (но мы-то с Вами знаем, что помучаться). Про непобедимые С300 и пострадавший от них ИЛ не буду, как впрочем и о непобедимом советском оружии, использованном в войнах с Израилем его соседями. Не будем о печальном...:)
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