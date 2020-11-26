Тютюновий монополіст "Тедіс" програв суд про штраф в 3,4 млрд грн

Тютюнова компанія "Тедіс", у якої знайшли російський слід, програла справу про скарзі на рекордний штраф Антимонопольного комітету у 3,4 млрд грн.

Як повідомили "Ліга.нет" у компанії, Північний апеляційний суд 25 листопада ухвалив рішення на користь АМКУ. "Тедіс" вважає рішення суду необґрунтованим та незаконним.

Компанія заявила, що звертатиметься до Верховного суду з касаційною скаргою на попередні рішення судів для скасування рішення АМКУ.

"Подібне рішення може привести не тільки до втрат мільярдів податкових надходжень до державного та місцевих бюджетів України, а й скорочення робочих місць тисяч українських сімей по всій Україні в період коронакризи", – сказали у компанії.

У чому суть справи "Тедіса"

АМКУ звернув увагу на компанію-монополіста ще у 2016 році. Тоді Антимонопольний комітет висунув гучні звинувачення проти "Тедіс Україна".

"У 2011 – 2012 роках чотири виробники сигарет скоротили кількість прямих контрактів з дистриб'юторами з декількох десятків до одного спільного – Tedis Ukraine. Як наслідок, у 2013 році останній став монополістом на ринку з часткою 99,43%. Загалом сума штрафів у зазначеній справі досягла 6,5 млрд грн", – заявив Антимонопольний кабінет.

Учасники справи:

"Філіп Морріс Сейлз енд Дистрибьюшн" (повинен сплатити 370 млн грн штрафу) спільно з "Філіп Морріс Україна" (810 млн грн) "Джей Ті Інтернешнл Україна" (430 млн грн) спільно з "Джей Ті Інтернешнл Компані Україна" (490 млн грн) "Імперіал Тобакко Продакшн Україна" (170 млн грн) спільно з "Імперіал Тобакко Юкрейн" (290 млн грн) "Брітіш Американ Тобакко Сейлз енд Маркетинг Україна" (80 млн грн) спільно з "А/Т тютюнова компанія "В.А.Т. – Прилуки" (450 млн грн) Дистриб'ютор Tedis Ukraine (3,4 млрд грн).

Варто відзначити, що із зазначених 6,5 млрд грн штрафів 3,4 млрд повинен заплатити до держбюджету безпосередньо сам Tedis. Штраф був накладений ще у листопаді 2019 року. Минув рік, а Tedis штраф не сплачує. Варто відзначити, що це найбільший штраф в історії України.

Російський слід "Тедіса"

У 2011 році була створена "Торгова компанія "Мегаполіс-Україна", а вже у травні 2016- го була перейменована в ТОВ "Тедіс Україна". Компанія пов'язана з російським олігархом Ігорем Кесаєвим.

Сама "Мегаполіс-Україна" спростувала прямий зв'язок з російською "Мегаполіс", співвласник якої є виробником зброї для Збройних Сил Росії.

За даними державного реєстру, директором "Мегаполіс-Україна" був громадянин Росії Левон Багдасарян, а її засновниками – шість кіпрських офшорів.

Megapolis Holdings (Overseas) Limited володіє часткою у російській роздрібній мережі магазинів "Діксі", яка займається оптовою торгівлею товарами першої необхідності. Компанія "Діксі" входить в бізнес-імперію Ігоря Кесаєва.

Співвласник російського "Мегаполіс" Сергій Кацієв – відомий виробник зброї для Російських Збройних Сил. Він є власником заводу імені Дехтярьова, який виробляє стрілецьку зброю і ракетні установки, які сьогодні Російська Федерація використовує проти українських військових на Донбасі.

Раніше ми докладно писали про те, чому справа "Тедіса" стала такою важливою для України.

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