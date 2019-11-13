"Просто театру абсурду": Гонтарева зробила заяву щодо гучного банківського скандалу

Колишня глава Національного банку України Валерія Гонтарева назвала затримання її ексзаступника Олександра Писарука початком розправи над командою реформаторів.

За словами Гонтаревої, факти у справі можливого виведення коштів з банків, які зараз почали розслідувати, відбулися задовго до приходу її команди в НБУ, передає "Інтерфакс-Україна".

"Замість того, щоб садити в тюрми менеджмент і власників збанкрутілих банків, наші правоохоронці заарештували найбільш чесну людину і професіонала, якого я тільки знаю", – повідомила вона.

Ексглава НБУ підкреслила, що власники низки фінустанов не повернули державі ні копійки.

"А тепер у цьому звинувачують Писарука – це просто театр абсурду!" – резюмувала Гонтарева.

Колишня глава НБУ назвала дії силовиків початком розправи над командою реформаторів "Слово і Діло"

Як писав OBOZREVATEL, співробітники НАБУ прийшли з обшуками в офіс "Райффайзен Банку". За попередніми данними, голову правління Олександра Писарука звинувачують за статтею 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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