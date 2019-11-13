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13 листопада • оновлено в 12:07
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"Просто театру абсурду": Гонтарева зробила заяву щодо гучного банківського скандалу

2.1т
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Колишня глава Національного банку України Валерія Гонтарева назвала затримання її ексзаступника Олександра Писарука початком розправи над командою реформаторів.

За словами Гонтаревої, факти у справі можливого виведення коштів з банків, які зараз почали розслідувати, відбулися задовго до приходу її команди в НБУ, передає "Інтерфакс-Україна".

"Замість того, щоб садити в тюрми менеджмент і власників збанкрутілих банків, наші правоохоронці заарештували найбільш чесну людину і професіонала, якого я тільки знаю", – повідомила вона.

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"Це вендета Коломойського!" У Порошенка зробили заяву про затримання Писарука

Ексглава НБУ підкреслила, що власники низки фінустанов не повернули державі ні копійки.

"А тепер у цьому звинувачують Писарука – це просто театр абсурду!" – резюмувала Гонтарева.

Колишня глава НБУ назвала дії силовиків початком розправи над командою реформаторів

Колишня глава НБУ назвала дії силовиків початком розправи над командою реформаторів

"Слово і Діло"

Як писав OBOZREVATEL, співробітники НАБУ прийшли з обшуками в офіс "Райффайзен Банку". За попередніми данними, голову правління Олександра Писарука звинувачують за статтею 191 Кримінального кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

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Особа
Валерія Гонтарева
Місце
Україна
Тег
НБУ
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Тарас Бор
Тарас Бор
Охренительные реформы были при Гонтаревой.Доллар с 8 уехал до 27.Стараниями её и команды "лягло" несколько десятков банков.Был спижжен и выведен в оффшоры фонд гарантирования вкладов.
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Кремля Рука
Кремля Рука
«Садить в тюрьмы»... капец село адово. Что дальше? «Колидор»? «Тубаретка, шкап, лаболатория»?
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Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Это не расправа над командой реформаторов, а начало возмездия за коррупцию. У этой с"Ки хата сгорела от стыда, но дупа у нее закаленная воровством. Ничего с этих арестов не выгорит, тому как запад этих воров прикроет, ведь они выполнили все задание хазяев - уничтожили банковскую систему Украины.
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