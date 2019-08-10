"Тарифи піднімуть після виборів": Росію викрили у новій підлості проти Криму

Міністерство зв'язку Росії домоглося від мобільних операторів відстрочки підвищення вартості зв'язку в окупованому Криму, однак тарифи можуть підняти вже після псевдовиборів у "Держраду".

Відстрочка дана до вирішення всіх технічних питань щодо безперебійного роумінгу в регіоні, передає fresh news.

"Рішення було ухвалено у зв'язку з численними зверненнями громадян про підвищення тарифів. Ми раді, що знайшли взаєморозуміння з операторами", – йдеться у заяві російського відомства.

Водночас блогер Кримський бандерівець вважає, що тарифи на зв'язок на окупованому півострові піднімуть уже після псевдовиборів.

"Подорожчання мобільного зв'язку в Криму відклали на невизначений час. Сотку даю, що таки піднімуть після окупаційних "виборів у Держраду Криму", на які ватяне стадо сходить 8 вересня. Аж надто гучним було виття і без того зубожілих кримчан", – пише блогер у Twitter.

Подорожчання мобільного зв'язку в Криму відклали на невизначений час. Сотку даю, що таки піднімуть після окупаційних "виборів в Держрада Криму", на які ватяну стадо сходить 8 вересня. Аж надто гучним був виття і без того зубожілих кримчан https://t.co/PqtpXuzE6l - Кримський бандерівець (@ CrimeaUA1) 9 серпня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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