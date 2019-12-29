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29 грудня • оновлено в 11:58
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Тарифи на тепло зменшать на третину: Гончарук розповів, у яких містах

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Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що до перегляду тарифів на тепло приєдналася низка міст України. Це дозволить зменшити суму в платіжках до 30%.

"Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Кривий Ріг, Біла Церква, Буча, Обухів, Херсон, Кропивницький, Черкаси, Сєвєродонецьк, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Чернівці, Чернігів, Київ – мешканці міст зможуть заощадити майже третину від суми в старих платіжках!" – повідомив голова уряду у своєму Telegram-каналі.

Однак, за його словами, ще не всюди місцева влада переглянула тарифи.

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"Закликаю очільника кожного міста оперативно здійснити все необхідне – ціна на тепло для людей має знизитися вже з першого місяця 2020-го року!" – резюмував Гончарук.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що до перегляду тарифів на тепло приєдналася низка міст України

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що до перегляду тарифів на тепло приєдналася низка міст України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

  • "Кожен українець від сьогодні може підключитися до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ в платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду", – зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Тарифи ЖКГ і субсидії
Особа
Олексій Гончарук
Місце
Україна
Теги
тарифи базовий тариф
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Онищенко Максим
Онищенко Максим
Гончарук нашаманит с бубном или нюхнул тяжёлого?
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Да даром дадут))) За то что окраинцы)))
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
Чистяков Шурик, Это всё будет бесплатно. Внимание х.а.х.е.л.ы.!! Халява, халява, взять взять))))
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Ну правильно деньги переплаченные за газ РФ вернула пора и про людей подумать
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