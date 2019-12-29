Тарифи на тепло зменшать на третину: Гончарук розповів, у яких містах

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що до перегляду тарифів на тепло приєдналася низка міст України. Це дозволить зменшити суму в платіжках до 30%.

"Луцьк, Дніпро, Маріуполь, Житомир, Кривий Ріг, Біла Церква, Буча, Обухів, Херсон, Кропивницький, Черкаси, Сєвєродонецьк, Полтава, Рівне, Суми, Тернопіль, Харків, Чернівці, Чернігів, Київ – мешканці міст зможуть заощадити майже третину від суми в старих платіжках!" – повідомив голова уряду у своєму Telegram-каналі.

Однак, за його словами, ще не всюди місцева влада переглянула тарифи.

"Закликаю очільника кожного міста оперативно здійснити все необхідне – ціна на тепло для людей має знизитися вже з першого місяця 2020-го року!" – резюмував Гончарук.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що до перегляду тарифів на тепло приєдналася низка міст України

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

"Кожен українець від сьогодні може підключитися до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ в платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду", – зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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