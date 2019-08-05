Тарифи на мобільний зв'язок піднімуться? Чого очікувати українцям

В Україні може подорожчати мобільний зв'язок. Через підвищення ціни на електроенергію, а також введення щомісячної оплати за основними пакетами — мобільним операторам рано чи пізно доведеться шукати додаткові джерела заробітку.

Що відбувається і скільки будуть платити українці за мобільний зв'язок — розбирався OBOZREVATEL.

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Через подорожчання електроенергії, а також втручання Антимонопольного комітету в практику складання тарифів на 4 тижні, а не на 1 календарний місяць, оператори можуть замислитися над підняттям цін;

Правда, самі ж вони зізнаються OBOZREVATEL, до кінця року планів таких немає;

Мобільний зв'язок в Україні один із найдешевших у всьому світі — приблизно 2$ на одного абонента. В сусідніх країнах ціни вищі в 4-5 разів, або й більше. Лідери в цій сфері — багатші країни, такі як Канада або США. Там ціна вища в декілька десятків разів;

Водночас основні оператори зв'язку запевняють, що найближчим часом підвищення ціни не планується. Хоча визнають: діють в ринкових умовах і не можуть не реагувати на подорожчання електроенергії або інші зміни;

Що зі зв'язком в Україні

Основні оператори мобільного зв'язку lifecell, Vodafone і "Київстар" продовжують конкурентну боротьбу за українського споживача. Головна їхня мета — збільшити власний прибуток.

У 2018 році, наприклад, компанії пішли на досить неординарний, але цікавий крок. Вони просто перевели всі основні тарифні пакети з щомісячної оплати на 4-тижневу. Тобто, споживач платив не за 30 (31 день), а за 28 днів (повні 4 тижні).

Завдяки цьому компанії отримали не 12 тарифних поповнень щорічно, а фактично — 13, що в середньому збільшувало їхній прибуток на 8%. Правда, така політика зацікавила Антимонопольний комітет, який після розглядів рекомендував відійти від неї до вересня 2019 року.

Нині ж середній чек у трьох операторів дуже відрізняється. Як пише UBR, lifecell, який починав як лоукостер, приміряв на себе роль "преміального" оператора з найвищою середньою абонплатою. Vodafone зайняв позиції "бюджетника" з мінімальним середнім чеком, а "Київстар" пропонував щось на зразок компромісу.

Нині ж порівняльна виручка від одного абонента приблизно така:

lifecell — 67 грн.

"Київстар" — 60 грн.

Vodafone Ukraine — 57 грн.

В Україні дійсно досить дешевий мобільний зв'язок. Для порівняння, в Єгипті він на рівні $6 (150 гривень), у Росії $8 (200 гривень), в Польщі $11 (280 гривень). У багатших країнах вартість зв'язку ще вища — в Італії $14 (350 гривень), в Німеччині $40 (1010 гривень), в Канаді $68 (1720 гривень).

Чи виросте ціна?

Як вважають експерти, для підняття ціни є одразу декілька причин. По-перше, це рішення Антимонопольного комітету. Від ідеї 4-тижневої оплати доведеться відмовитися, тому 13-ту оплату потрібно чимось компенсувати. Зробити це реально шляхом збільшення вартості тарифного пакету.

Ще одне — збільшення ціни на електроенергію після того, як з 1 липня запрацював ринок електроенергії. За словами експерта в сфері інформатизації Романа Хімича, "велика трійка" має сильну мотивацію підвищувати виручку з абонентів.

З 2008 року обсяг ринку впав уп'ятеро. Будівництво 3/4G мереж вимагає дуже серйозних інвестицій, а в наступному році, сподіваюся, почнеться будівництво вже загальнонаціональних 3/4G мереж", — підкреслив OBOZREVATEL Хімич.

Водночас, за його словами, оператори можуть і піти від ідеї прямо підвищувати тариф. "Є важливий нюанс: оператору потрібно підвищувати дохід із абонента, а не тарифи. Тарифи — лише інструмент, не єдиний і не завжди оптимальний.

Можна, наприклад, стимулювати перехід абонентів на більш дорогі, але вже існуючі тарифи. Де-юре підвищення тарифів немає, де-факто витрати збільшуються", — розповів Хімич.

Побічно цю тезу підтверджують оператори, заявляючи, що підвищувати тарифи поки не планують. Наприклад, за словами прессекретаря Vodafone Вікторії Павловської, зараз компанія не планує підвищувати тарифи в односторонньому порядку.

"Якщо порівняти середній рахунок різних українських операторів, можна побачити, що у Vodafone, навіть із урахуванням всіх тарифних змін, він протягом останнього часу нижчий, ніж в інших. Для інформації: за результатами 2 кварталу: lifecell — 67, "Київстар" — 60, Vodafone — 55,4 грн — середній чек абонента в місяць", — підкреслила в коментарі OBOZREVATEL Павловська.

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Крім цього, в компанії додали: "В той же час ми працюємо в ринкових умовах і не можемо не реагувати на зовнішні зміни — у вартості обслуговування мережі та радіочастотного ресурсу, в поведінці інших гравців ринку. Все це може впливати на тарифну політику будь-якого оператора зв'язку".

Підвищувати вартість тарифів не мають наміру і в lifecell. Правда, там також згадали інформацію про один із найбільш дешевих мобільних зв'язків в Україні.

"Найближчим часом підвищення тарифів не планується, але коригування цін на послуги мобільного зв'язку може відбуватися залежно від впливу основних економічних і сезонних факторів. У споживчому кошику витрати на мобільний зв'язок досі продовжують залишатися дуже низькими порівняно з іншими витратами — Україна входить до ТОП-5 країн із найдешевшим мобільним інтернетом.

Водночас наша компанія продовжує розгортати мережу четвертого покоління по всій Україні та надає якісний зв'язок і швидкісний мобільний інтернет", — пояснила OBOZREVATEL прессекретар компанії Ніна Ломакіна.

Які є пакети

Оператор lifecell поки від ідеї 4-тижневого тарифного плану ще не відмовився. Так, "Лайфхак" із 20 ГБ інтернету й 1500 хвилинами на всіх операторів можна замовити за 150 гривень на 4 тижні. "Тарифний безліміт" із більш урізаними функціями вдасться оформити за 40 гривень на аналогічний термін. Тарифний план "Бомба" — різні бонуси, 20 ГБ інтернету і 1000 на всі номери — за 150 гривень вже на 30 днів.

У Vodafone, наприклад, від практики 28 днів вже відійшли. Всі свої пакети пропонують на місяць. Тарифний план SuperNet Unlim дає необмежений доступ до інтернету й безкоштовні 200 хвилин в Україні за 150 гривень. SuperNet Pro за 110 гривень надає 10 ГБ інтернету, безліміт у мережі та 120 хвилин на інші оператори.

Як і lifecell, "Київстар" поки також не відійшов від практики 28-денного пакету. На сайті компанії вказано, що найбільш "безлімітний" пакет послуг дає необмежений доступ до інтернету, дзвінків всередині мережі, а також 300 смс і 300 хвилин на інші оператори за 225 гривень. Пакет "Київстар 4G" дає доступ до безлімітного інтернету і дзвінків всередині мережі, водночас 150 смс і 150 хвилин на інших операторів.

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