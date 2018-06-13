Тарифи на комуналку в Україні: в Кабміні озвучили важливий нюанс

Мінстерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ повинно остаточно передати тарифоутворення на органи місцевого самоврядування та забезпечити відповідальність перед громадянами.

"В умовах реформи децентралізації ми зробили кроки не лише до фінансової децентралізації, а й тарифної. Повноваження зі встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги передаються місцевій владі", – зазначив голова відомства Геннадій Зубко, передає "Урядовий портал".

За його словами, вже багато міст вийшли з умов тарифоутворення незалежного регулятора – НКРЕКП, і самостійно складають тарифи, визначають, наскільки вони економічно обґрунтовані, а також яку допомогу можна надати своїм комунальним підприємствам із місцевих бюджетів.

"Але ми хочемо довести цей процес до кінця, щоб місцеве самоврядування по всіх території України самостійно складало тарифи на тепло- та водопостачання, а головне – звітувало перед своєю громадою, чому встановлено саме такий тариф", – зазначив Зубко.

Міністр підкреслює, що це підвищить якість тепло- і водопостачання, оскільки насамперед місцева влада буде зацікавлена у підвищенні рівня відповідних послуг. Крім цього, жителі зможуть контролювати відповідність ціни і якості отриманих комунальних послуг.

Зубко також повідомив, що наразі вже є новий склад НКРЕКП та ведуться переговори щодо остаточного завершення тарифної децентралізації.

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