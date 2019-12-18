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18 грудня • оновлено в 10:08
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Ціни знову зростуть: у Криму окупанти зважилися на чергову підлість

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Державна дума Російської Федерації у другому читанні схвалила підвищення тарифів на газ в окупованому Криму.

"Реалізація плану дозволить скоротити перехресне субсидування між різними групами споживачів Криму і Севастополя, а також довести оптові ціни реалізації газу до рівня, що забезпечує мінімальну рентабельність закупівельної діяльності регіонального постачальника газу", – йдеться у пояснювальній записці до документа.

Таким чином, наступне підвищення тарифів на газ відбудеться вже 1 січня 2020 року.

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У 2017 році Федеральна антимонопольна служба Росії розробила план зміни оптових і роздрібних цін на газ для споживачів окупованого Криму і Севастополя.

Він передбачає поетапне доведення тарифів на 1 липня 2021 року до рівня цін Північно-Кавказького федерального округу РФ

Державна дума Російської Федерації в другому читанні схвалила підвищення тарифів на газ в окупованому Криму

Державна дума Російської Федерації в другому читанні схвалила підвищення тарифів на газ в окупованому Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Криму ціни на продукти виявилися вищими, ніж у російській столиці Москві.

Зокрема окупанти обіцяли, що після завершення будівництва Кримського мосту ціни на півострові знизяться, однак "міст чомусь не допоміг".

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Автор
Віктор Калиненко
Теми
Анексія Криму Тарифи ЖКГ і субсидії
Місце
Україна
Тег
Новини Криму
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Федоров Федор
Федоров Федор
Обсос, а что же ты не упомянул, сколько он там сейчас стоит и сколько будет стоить?) Чтоб свидомые души не травмировать?
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Andreev Konstantin
Andreev Konstantin
Когда на Украине, что ни месяц, то повышение цен на газ, то это не считается подлостью. А это :Слава Украине! Уряяяяяяя...
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А когда в украине поднимают цены это не подлость?
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