Коболєв пообіцяв потішити українців новою ціною на газ

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що в лютому ціни на газ для споживачів будуть переглянуті.

"Не хочу зараз розкривати ціну на імпорті, ми потішимо споживачів, коли переглянемо ціну на лютий", – повідомив Коболєв у інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, також "Нафтогаз" прогнозує істотне падіння ціни влітку.

"Уже зараз у нас є два листи від приватних виробників, які співпрацюють з нами у спільних проєктах, про те, що вони хочуть закривати наявний видобуток", – резюмував Коболєв.

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що в лютому ціни на газ для споживачів будуть переглянуті

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

"Кожен українець від сьогодні може підключитися до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ у платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду", – зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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