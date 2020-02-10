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10 лютого • оновлено в 18:56
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Коболєв пообіцяв потішити українців новою ціною на газ

3.2т
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Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що в лютому ціни на газ для споживачів будуть переглянуті.

"Не хочу зараз розкривати ціну на імпорті, ми потішимо споживачів, коли переглянемо ціну на лютий", – повідомив Коболєв у інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, також "Нафтогаз" прогнозує істотне падіння ціни влітку.

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"Уже зараз у нас є два листи від приватних виробників, які співпрацюють з нами у спільних проєктах, про те, що вони хочуть закривати наявний видобуток", – резюмував Коболєв.

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що в лютому ціни на газ для споживачів будуть переглянуті

Глава НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв заявив, що в лютому ціни на газ для споживачів будуть переглянуті

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Кабінет міністрів схвалив фіксовану на весь опалювальний сезон гарантовану ціну на газ для населення на рівні 8 тис. грн/1 тис. куб. м.

  • "Кожен українець від сьогодні може підключитися до спеціальної програми "Гарантована ціна на газ". Це означає, що ціна на газ у платіжках буде на рівні 8 грн за куб. м протягом всього опалювального періоду", – зазначив прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

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Автор
Віктор Калиненко
Тема
Ціна на газ
Особа
Андрій Коболєв
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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Весенний Александр
Весенний Александр
Втішаємося з 2014 року, коли вже закінчать втішати , коли вже дійсно прийдуть фахівці своєї справи???.....
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Шо-та украинцев постоянно радуют, а они все равно недовольны властью, неблагодарные...
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Dobrzhanskiy Vitaliy
Dobrzhanskiy Vitaliy
"Коболєв Андрій Володимирович — голова правління НАК «Нафтогаз України» з 26 березня 2014 року. " Куля в лоб так куля в лоб! Яйценюк и поставил эту падлу!
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