Такого не було останні 10 років, скарбниця працює в режимі картотеки, – Кухта

Екс-заступник міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Павло Кухта заявив, що такої бюджетної кризи в новітній історії України не було щонайменше 10 років.

Як написав він у своєму блозі для "Ліга.бізнес", за даними Державного казначейства, наявні неоплачені фінансові зобов'язання становлять 9,4 млрд, з них 3 млрд по захищених видатках. Це максимум з початку року і + 2 млрд до показників попереднього тижня.

"Люди з системи кажуть, що з 9 листопада скарбниця працює у режимі картотеки – до ночі зводять надходження, на ранок формують пул видатків, які буде профінансовано, все інше відкладають. В новітній історії України в середині листопада такого не було вже щонайменше років десять. Одночасно, локдаун вихідного дня та неминуче насування повного локдауну підвищують потребу в бюджетних видатках", – пояснив Кухта.

За підрахунками експерта, найпростіша програма підтримки – виплата 5000 грн мінімальної зарплати всім зайнятим в уражених галузях сфери послуг – коштує 20 млрд на місяць, а цих грошей зараз просто немає.

"Єдиний нормальний спосіб вирішити проблему – швидке відновлення співпраці з МВФ, яке відкриє нам доступ до запозичень, щоб профінансувати видатки. Це означає ухвалення хоч трохи адекватного бюджету на 2021 рік – йдуть розмови вже про прийнятність дефіциту на рівні 5,3% від ВВП. Втім, незрозуміло, від якого прогнозного ВВП – з початком локдаунів очевидно, що макропрогноз, за яким складений бюджет, треба переглядати у бік менших темпів зростання", – додав Кухта.

Він підкреслив, що хоча нові вимоги і потребують зусиль, але порівняно з часами, коли МВФ вимагав підвищення тарифів або пенсійного віку, це, очевидно, не важкі умови.

Нагадаємо, 26 листопада Україна погодила з Міжнародним валютним фондом фінансові показники проєкту державного бюджету на 2021 рік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна витратила на погашення боргів у січні-вересні кожну восьму гривню з бюджету – 433 млрд грн. За цей же період загальний державний борг виріс на 347 млрд грн (17%) до 2,3 трлн грн.

За оцінкою Рахункової палати, очікуваний обсяг витрат на погашення держборгу у 2020 році, на 32 млрд грн перевищить план на рік.