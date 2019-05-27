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"Такого не може бути!" Коломойський публічно викрив Зеленського у брехні

5.3тЧитати матеріал російською

Український олігарх Ігор Коломойський спростував слова президента Володимира Зеленського про те, що телеканал "1+1" винен "95 кварталу" 24 мільйони доларів.

"Ні, такого не може бути. Але мільйонів до 10 – цілком імовірно. Ну так вони добре заробляють", – повідомив він у інтерв'ю "Українській правді".

За словами олігарха, в "95 кварталу" річний контракт становить від 10 до 20 мільйонів.

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"Це не рахуючи бібліотеки. Бібліотека – це те, що вже було показано, а потім на повторах йде. Вона просто не дуже дорого коштує", – підкреслив Коломойський.

Також він розповів, що одного разу вони із Зеленським після застілля подзвонили музиканту, лідеру партії "Голос" Святославу Вакарчуку із запитанням про можливу підтримку.

Ігор Коломойський спростував слова Володимира Зеленського

Ігор Коломойський спростував слова Володимира Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Володимир ЗеленськийІгор Коломойський
Місце
Україна
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