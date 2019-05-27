"Такого не може бути!" Коломойський публічно викрив Зеленського у брехні

Український олігарх Ігор Коломойський спростував слова президента Володимира Зеленського про те, що телеканал "1+1" винен "95 кварталу" 24 мільйони доларів.

"Ні, такого не може бути. Але мільйонів до 10 – цілком імовірно. Ну так вони добре заробляють", – повідомив він у інтерв'ю "Українській правді".

За словами олігарха, в "95 кварталу" річний контракт становить від 10 до 20 мільйонів.

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"Це не рахуючи бібліотеки. Бібліотека – це те, що вже було показано, а потім на повторах йде. Вона просто не дуже дорого коштує", – підкреслив Коломойський.

Також він розповів, що одного разу вони із Зеленським після застілля подзвонили музиканту, лідеру партії "Голос" Святославу Вакарчуку із запитанням про можливу підтримку.

Ігор Коломойський спростував слова Володимира Зеленського

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У ніч на 16 травня в Україну з Ізраїлю повернувся олігарх Ігор Коломойський. Він не був у країні з червня 2017 року.

Пізніше з'ясувалося, що в Україну Коломойський прилетів не сам. Журналіст назвав прізвища осіб, які його супроводжували.

Приблизно о 20:00 16 травня стало відомо, що олігарх прибув до Києва – його літак UR-PRT приземлився в аеропорту "Бориспіль".

Раніше ж Коломойський заявляв, що повернеться в разі перемоги Володимира Зеленського на виборах президента.

Він також казав, що обов'язково приїде в Україну, щойно оголосять офіційні результати другого туру голосування.

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