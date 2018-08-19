"Таких цін немає!" У Криму сполошилися через рекордно дорогі помідори

У мережі розгорілася дискусія з приводу цінника на помідори в одному з дешевих супермаркетів окупованого Криму.
Фотографію з магазину опублікувала користувач RoksolanaToday&Крим в Twitter. На знімку видно, що ціна помідорів чері 357 рублів (148 грн) за кілограм. За її словами, фото зроблено в Гурзуфі.
Гурзуф в магазині пуд (АТБ)- RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 19 серпня 2018 р
недорого навіть ... pic.twitter.com/fr0oCJusVa
У коментарях розгорілася палка дискусія - багатьох шокувала така висока ціна, при цьому як інші не повірили.
"Ох*єть!", "Якщо я правильно зрозуміла це 150 грн? В 10 разів дорожче ніж в Одесі?", "Нічого собі ціна", "В Мукачеві такі по 3 грн", "Вчора брали на закатку по 12 грн/кг. Миколаїв", "У Вінниці - 10 грн", - написали користувачі.
При цьому багато хто почав сперечатися і доводити, що фото несправжнє:
"Таких цін немає!", "Це не на Марсі такі ціни? Ви не переплутали? Щось про таке не чув. Ось це фейк!".
Один з коментаторів навіть опублікував фото нібито з ринку Сімферополя. На фото помідори коштують вже від 60 до 85 рублів. (25-35 грн).
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму поскаржилися в мережі на падіння долара, низькі зарплати і московські ціни.
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