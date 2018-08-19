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"Таких цін немає!" У Криму сполошилися через рекордно дорогі помідори

13.9тЧитати новину російською

У мережі розгорілася дискусія з приводу цінника на помідори в одному з дешевих супермаркетів окупованого Криму.

Фотографію з магазину опублікувала користувач RoksolanaToday&Крим в Twitter. На знімку видно, що ціна помідорів чері 357 рублів (148 грн) за кілограм. За її словами, фото зроблено в Гурзуфі.

У коментарях розгорілася палка дискусія - багатьох шокувала така висока ціна, при цьому як інші не повірили.

"Ох*єть!", "Якщо я правильно зрозуміла це 150 грн? В 10 разів дорожче ніж в Одесі?", "Нічого собі ціна", "В Мукачеві такі по 3 грн", "Вчора брали на закатку по 12 грн/кг. Миколаїв", "У Вінниці - 10 грн", - написали користувачі.

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При цьому багато хто почав сперечатися і доводити, що фото несправжнє:

"Таких цін немає!", "Це не на Марсі такі ціни? Ви не переплутали? Щось про таке не чув. Ось це фейк!".

Один з коментаторів навіть опублікував фото нібито з ринку Сімферополя. На фото помідори коштують вже від 60 до 85 рублів. (25-35 грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму поскаржилися в мережі на падіння долара, низькі зарплати і московські ціни.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Місце
Україна
Об'єкти
Кримсоцмережі
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Anti-banderos
Anti-banderos
Конечно пиздешь. Какие это "черри" вообще.
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Миценко Андрей
Миценко Андрей
Ну, фуй её знает где такие цены? Похоже фото делала ещё зимой. Сегодня покупал овощи, помидор 30-90 руб. При зарплате 60-80 тыс. эти цены вполне доступны.
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Непийвода Орест
Непийвода Орест
Миценко Андрей, пидар пиздливый с питерской пропиской, в Крыму 20000 это зарплата Алигарха, а ты пиздишь про 80000 уебан. На Крымских пабликах такое напиши, посмотришь куда тебя пошлют залупа хуйловская)))
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Yarema Yurchik
Yarema Yurchik
Миценко Андрей, ну..черри всегда дороже,так как они маленькие. Но.. если в Крыму -"это" черри?? то я ох..ю, какого размера тогда обычные помидоры
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Мироненко Ання
Мироненко Ання
При давлениe выше 140/90 - срочно чиcтитe cосуды! Домашний cпособ прочиcтить cосyды бeз врaчей http://rodnoi.maminforum.com
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