"Таких цін немає!" У Криму сполошилися через рекордно дорогі помідори

У мережі розгорілася дискусія з приводу цінника на помідори в одному з дешевих супермаркетів окупованого Криму.

Фотографію з магазину опублікувала користувач RoksolanaToday&Крим в Twitter. На знімку видно, що ціна помідорів чері 357 рублів (148 грн) за кілограм. За її словами, фото зроблено в Гурзуфі.

Гурзуф в магазині пуд (АТБ)

недорого навіть ... pic.twitter.com/fr0oCJusVa - RoksolanaToday & Крим (@KrimRt) 19 серпня 2018 р

У коментарях розгорілася палка дискусія - багатьох шокувала така висока ціна, при цьому як інші не повірили.

"Ох*єть!", "Якщо я правильно зрозуміла це 150 грн? В 10 разів дорожче ніж в Одесі?", "Нічого собі ціна", "В Мукачеві такі по 3 грн", "Вчора брали на закатку по 12 грн/кг. Миколаїв", "У Вінниці - 10 грн", - написали користувачі.

При цьому багато хто почав сперечатися і доводити, що фото несправжнє:

"Таких цін немає!", "Це не на Марсі такі ціни? Ви не переплутали? Щось про таке не чув. Ось це фейк!".

Один з коментаторів навіть опублікував фото нібито з ринку Сімферополя. На фото помідори коштують вже від 60 до 85 рублів. (25-35 грн).

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше жителі Криму поскаржилися в мережі на падіння долара, низькі зарплати і московські ціни.