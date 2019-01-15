''Таке трапляється 1-2 рази в рік'': у Кремлі розкрили правду про зарплату Путіна

Президент Росії Володимир Путін розплачується готівкою один-два рази в рік.

Як пояснив його прес-секретар Дмитро Пєсков в інтерв'ю "АиФ", російський президент отримує зарплату і військову пенсію на картку банку "Росія".

Він нагадав, що банк "Росія" був однією із перших організацій, щодо якої були введені санкції США.

"І тоді президент саме й прийняв рішення його зарплату і військову пенсію перераховувати на картку цього банку", — розповів прес-секретар Путіна.

Він також визнав, що готівкою президент РФ користується один-два рази в рік.

"Таке трапляється 1-2 рази в рік. Коли він, наприклад, катається на гірських лижах і заходить у гірське кафе, де потрібна готівка, щоб розплатитися", — заявив він.

Водночас його слова викликали глузування у мережі. Наприклад, на одному з найпопулярніших російських телеграм-каналів "Незыгарь" з'явився саркастичний пост: "Той випадок, коли не знаєш як реагувати: чи то "страшно далекі вони від народу", чи то Пєсков знову "погнав пургу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, у грудні Путін розлютив росіян безглуздою заявою про його зарплату.

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