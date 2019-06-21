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"Так їм і треба!" У мережі показали цінове дно "ДНР"

3.3тЧитати матеріал російською

У мережі продемонстрували, як "рускій мір" вплинув на ціни у терористичній "ДНР".

Так, проект "Інфорпост", який розповідає про життя в окупації на Донбасі, порівняв вартість окремих товарів в Україні та в ОРДЛО. Різниця виявилася значною.

"Порівняння цін в Україні, яка остаточно загнулася, і в процвітаючій республіці. Зате тепер ціни в магазинах у рублях – про це ж багато хто мріяв навесні 2014-го?" – іронізують автори інфографіки.

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Ціни в "ДНР"

Ціни в "ДНР"

"Донецькі новини"

На ній видно, що, наприклад, кілограм огірків в Україні коштує 12 грн (25 руб.), а в "ДНР" – 49 руб.

Аналогічна ситуація спостерігається і з іншими позиціями.

"Так їм і треба!" – обурюються користувачі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни в окупованих районах Донецької і Луганської областей практично зрівнялися з московськими, а зарплати в перерахунку на гривні становлять 2-3 тисячі.

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Місце
Україна
Теги
Новини ДНРціни в ЛДНРціни в ДНР
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леня зе
леня зе
опять манипулируете.укажите коммунальные платежи.бензин.да и где вы видели растительное масло по 21 грн?и сезонный товар меняет цену каждый день .ВРУНИШКИ
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