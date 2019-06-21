"Так їм і треба!" У мережі показали цінове дно "ДНР"

У мережі продемонстрували, як "рускій мір" вплинув на ціни у терористичній "ДНР".
Так, проект "Інфорпост", який розповідає про життя в окупації на Донбасі, порівняв вартість окремих товарів в Україні та в ОРДЛО. Різниця виявилася значною.
"Порівняння цін в Україні, яка остаточно загнулася, і в процвітаючій республіці. Зате тепер ціни в магазинах у рублях – про це ж багато хто мріяв навесні 2014-го?" – іронізують автори інфографіки.
Ціни в "ДНР"
"Донецькі новини"
На ній видно, що, наприклад, кілограм огірків в Україні коштує 12 грн (25 руб.), а в "ДНР" – 49 руб.
Аналогічна ситуація спостерігається і з іншими позиціями.
"Так їм і треба!" – обурюються користувачі.
Порівняння цін в остаточно загнувшісь Україні і в процвітаючій республіці.- Інфорпост (@inforpostcom) 20 червня 2019 р
Зате тепер ціни в магазинах в рублях - про це ж багато хто мріяв навесні 2014? pic.twitter.com/KC4ABjuhao
Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни в окупованих районах Донецької і Луганської областей практично зрівнялися з московськими, а зарплати в перерахунку на гривні становлять 2-3 тисячі.
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