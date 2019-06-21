"Так їм і треба!" У мережі показали цінове дно "ДНР"

У мережі продемонстрували, як "рускій мір" вплинув на ціни у терористичній "ДНР".

Так, проект "Інфорпост", який розповідає про життя в окупації на Донбасі, порівняв вартість окремих товарів в Україні та в ОРДЛО. Різниця виявилася значною.

"Порівняння цін в Україні, яка остаточно загнулася, і в процвітаючій республіці. Зате тепер ціни в магазинах у рублях – про це ж багато хто мріяв навесні 2014-го?" – іронізують автори інфографіки.

Ціни в "ДНР" "Донецькі новини"

На ній видно, що, наприклад, кілограм огірків в Україні коштує 12 грн (25 руб.), а в "ДНР" – 49 руб.

Аналогічна ситуація спостерігається і з іншими позиціями.

"Так їм і треба!" – обурюються користувачі.

Порівняння цін в остаточно загнувшісь Україні і в процвітаючій республіці.

Зате тепер ціни в магазинах в рублях - про це ж багато хто мріяв навесні 2014? pic.twitter.com/KC4ABjuhao - Інфорпост (@inforpostcom) 20 червня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, ціни в окупованих районах Донецької і Луганської областей практично зрівнялися з московськими, а зарплати в перерахунку на гривні становлять 2-3 тисячі.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram