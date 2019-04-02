"Так було, є і буде": в Росії 20% населення замість туалету користуються вигрібною ямою

У Росії понад 20% домогосподарств не мають доступу до централізованої каналізації: 16,8% користуються системою труб у вигрібні ями, а в 5,8% населення система каналізації відсутня.

Статистика представлена в рамках комплексного спостереження умов життя населення Росстату за 2018 рік, передає РБК. Дослідження проводилося з 15 по 29 вересня 2018 року в усіх регіонах Росії, з охопленням 60 тис. домогосподарств на основі особистого опитування.

Централізована каналізація відсутня у 66,5% росіян, котрі проживають у сільській місцевості. Зокрема 48,1% сімей у селах користуються вигрібними ямами, а 18,4% не мають каналізації взагалі.

радіо Свобода

У містах, де росіяни в основному проживають у багатоквартирних будинках, ситуація краща: тільки 9% містян повідомили, що не мають доступу до каналізації.

Серед багатодітних сімей (із трьома і більше дітьми) 40,9% не підключені до системи каналізації: 29,7% використовують вигрібні ями, у 11,2% відсутня каналізація. Це найвища частка відсутності доступу до центральної каналізації серед усіх соціальних груп домогосподарств (молоді сім'ї, сім'ї з пенсіонерами і т. д.) в дослідженні Росстату.

Сільське населення не має каналізації, нормального водопроводу і практично не має централізованого газопостачання, констатував заступник директора центру управління ЖКГ РАНХіГС Євген Блех. "Усі ЖКГ, що в містах, що в сільській місцевості, фінансується за залишковим принципом. Так було, є і буде довгі роки", — сказав Блех.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії з кожним роком населення стає все біднішими через падіння рубля і санкцій проти Москви. Блогер Олександр Гірський вважає, що вже найближчим часом проти президента РФ Володимира Путіна може визріти бунт.

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