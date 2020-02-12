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12 лютого • оновлено в 16:12
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США звинуватили Huawei у тотальному стеженні за користувачами

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Радник президента США з нацбезпеки Роберт О'Брайен заявив, що китайська компанія Huawei має доступ до мобільних мереж по всьому світу.

"У нас є докази, що Huawei має таємний доступ до чутливих персональних даних в системах, які вона обслуговує і продає по всьому світу", – зазначив О'Брайен, передає The Wall Street Journal.

За його словами, китайська компанія володіє таким доступом вже більше десяти років.

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Виробники телекомунікаційного обладнання зобов'язані залишати шлях для доступу до мереж владі в правоохоронних цілях. Дана практика регулюється законодавством кожної держави.

При цьому без згоди операторів мереж виробники обладнання не повинні мати можливості отримати доступ до даних.

Пізніше представник Huawei спростував звинувачення американської влади.

"Законний порядок доступу до даних строго регламентований. Жоден співробітник Huawei не має права на доступ до мереж без явно вираженої згоди оператора мережі", – резюмували в компанії.

Радник президента США з нацбезпеки Роберт О'Брайен заявив, що китайська компанія Huawei має доступ до мобільних мереж по всьому світу

Радник президента США з нацбезпеки Роберт О'Брайен заявив, що китайська компанія Huawei має доступ до мобільних мереж по всьому світу

Як писав OBOZREVATEL, раніше президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан у країні, щоб захистити комп'ютерні мережі від "іноземних супротивників".

Він підписав розпорядження, яке фактично забороняє американським компаніям використовувати іноземні телекомунікації, що, як вважається, становлять загрозу національній безпеці.

У розпорядженні не вказано жодну компанію, але припускають, що воно націлене на Huawei.

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Автор
Віктор Калиненко
Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Тег
Huawei
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Крым Андрей
Крым Андрей
Возмутительно! Ведь подобное было разрешено только США!
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Внаукраине Потриот
Внаукраине Потриот
э о так,подтверждаю.иногда на экране смотрит глаз,только беру телефон,глаз шмыг и сныкался.глаз узковатый
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