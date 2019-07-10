"Та я мочився в усе це!" У Грузії назрів новий нецензурний скандал через Росію

Генеральний директор телеканалу "Руставі-2" Ніколоз Гварамія сказав у прямому ефірі, що готовий мочитися у вино і боржомі, які постачають у Росію.

Як повідомляє "Взгляд", він заявив, що Грузія не "торговий об'єкт", а також що він не збирається говорити про президента РФ Володимира Путіна хороші слова тільки для експорту вина, боржомі і набегвалі до Росії.

"Та й чорт із цими боржомі і з вином! Тепер ми повинні сказати, що Путін хороший, щоб хтось боржомі, вино і набеглаві ввозив до Росії? Та я мочився в усе це! Мені байдуже! Ми країна чи торговий об'єкт?", – кричав він у студії телеканалу.

Гварамія звернувся до виробників із закликом "продавати в Україні". Гендиректор "Руставі-2" повідомив, що телеканалу "заборонили вільно висловлювати думки, щоб тільки ваш боржомі вільно продавався в Росії". У своїй промові в ефірі він використав нецензурний вислів.

Ніколоз Гварамія

Як повідомляв OBOZREVATEL, популярний у Грузії телеведучий Георгій Габунія в ефірі телеканалу "Руставі-2" у неділю, 7 липня, нецензурно вилаяв російського президента і його покійних батьків.

"Я хочу передати величезний привіт нашому великому другу, президенту Росії Володимиру Володимировичу Путіну. Вовочко, с*ка ти бродяча... На нашій красивій землі немає місця такому убогому створінню, такому виродку, як ти", – вибухнув він.

Грузинська телекомпанія "Руставі-2" припинила мовлення після скандалу, який розгорівся через лайку тележурналіста.

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