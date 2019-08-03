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"Святих немає": у Зеленського розповіли, як відучать нардепів від хабарів

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У президентській партії "Слуга народу" заявили, що домагатимуться такого рівня внутрішньополітичної культури, при якій нардепи не будуть корумпованими.

Про це заявив політтехнолог і медіа експерт Микита Потураєв в інтерв'ю "Лівому берегу". Він підкреслив, що піти шляхом корупції це помилково.

"Але я ж не дарма сказав, що святих немає. Одним батогом лояльності теж не доб'єшся. А пряники нам нема з чого готувати – у нас немає олігархічних грошей. Тому будемо працювати над тим, щоб була така внутрішньополітична культура. Звичайно, коли ти на власні очі вперше в житті бачиш мільйон доларів кешем - це справляє велике незабутнє враження", – заявив він.

Микита Потураєв

Микита Потураєв

Потураєв також додав, що дуже важко відмовитися від мільйонного хабара, оскільки така значна сума залишає "незабутнє враження" на все життя.

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"Якби у нас була філософія Партії регіонів, я б вам дуже легко відповів, як вирішити це питання. Прийшов би до депутата і сказав: "Значить так, чувак. У тебе зарплата буде 10 штук баксів на місяць, але якщо будеш щось за нашою спиною робити, то тебе в лісосмузі закопають і не знайдуть". Так вирішувала справи Партія регіонів. Хоча немонетарні мотивації у них теж були", –підсумував політтехнолог.

За його словами, в "Слузі народу" можливі тільки немонетарні заохочення, оскільки у них немає грошей на щомісячні зарплати в 10 тис. доларів.

"Тому треба створювати нематеріальні мотивації. У нашому випадку - це дати людині перспективу. Цінності важливі. Отримати можна не тільки посаду, отримати можна знання, які згодом конвертувати в доходи. Я з вами тут сиджу не тому, що я такий красивий, а тому що вчуся все життя і чогось коштую у своїй професії", – прояснив Потураєв.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше телеведучий і новообраний нардеп від партії "Слуга народу" Олександр Скічко повідомив, що завданням тренінгів у Трускавці є створення робочої групи депутатів.

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Особа
Микита Потураєв
Місце
Україна
Теги
хабар нардеп Партія "Слуга народу"
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