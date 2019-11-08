"Кінець епохи бідності": в "Свободі слова Савіка Шустера" розберуться, коли українці розбагатіють

У п'ятницю, 8 листопада, о 21:00 в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" політики і представники Кабміну обговорять "Кінець епохи бідності" в Україні і спробують розібратися, як нова влада буде піднімати економіку країни.
Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або на YouTube-каналі @shusteronline.
У чиновників, представників чинної та колишньої влади, експертів запитають, коли українці нарешті розбагатіють.
Скрін відео
Участь в обговоренні візьмуть:
Андрій Богдан, керівник Офісу президента;
Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина";
Оксана Маркарова, міністр фінансів України;
Владислав Криклій, міністр інфраструктури України;
Анна Новосад, міністр освіти та науки;
Михайло Радуцький, нардеп від "Слуги народу", голова комітету з питань охорони здоров'я;
Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя";
Олексій Гончаренко, нардеп від "Європейської Солідарності";
Володимир Омелян, міністр інфраструктури (2016–2019);
Микита Потураєв, нардеп від "Слуги народу";
Ярослав Юрчишин, нардеп від "Голосу".
Як писав OBOZREVATEL, раніше серед глядачів політичного-ток шоу "Свобода слова з Савіком Шустером" провели опитування про те, чи вважають вони жителів ОРДЛО ворогами. Аудиторія, яка репрезентативно представляє всю Україну, дала показову відповідь на це запитання.
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