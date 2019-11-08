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8 листопада • оновлено в 18:47
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"Кінець епохи бідності": в "Свободі слова Савіка Шустера" розберуться, коли українці розбагатіють

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У п'ятницю, 8 листопада, о 21:00 в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" політики і представники Кабміну обговорять "Кінець епохи бідності" в Україні і спробують розібратися, як нова влада буде піднімати економіку країни.

Трансляцію можна буде подивитися на сторінці шоу в Facebook або на YouTube-каналі @shusteronline.

У чиновників, представників чинної та колишньої влади, експертів запитають, коли українці нарешті розбагатіють.

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"Кінець епохи бідності": в "Свободі слова Савіка Шустера" розберуться, коли українці розбагатіють

Скрін відео

Участь в обговоренні візьмуть:

  • Андрій Богдан, керівник Офісу президента;

  • Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина";

  • Оксана Маркарова, міністр фінансів України;

  • Владислав Криклій, міністр інфраструктури України;

  • Анна Новосад, міністр освіти та науки;

  • Михайло Радуцький, нардеп від "Слуги народу", голова комітету з питань охорони здоров'я;

  • Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя";

  • Олексій Гончаренко, нардеп від "Європейської Солідарності";

  • Володимир Омелян, міністр інфраструктури (2016–2019);

  • Микита Потураєв, нардеп від "Слуги народу";

  • Ярослав Юрчишин, нардеп від "Голосу".

Як писав OBOZREVATEL, раніше серед глядачів політичного-ток шоу "Свобода слова з Савіком Шустером" провели опитування про те, чи вважають вони жителів ОРДЛО ворогами. Аудиторія, яка репрезентативно представляє всю Україну, дала показову відповідь на це запитання.

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Тема
Свобода слова Савіка Шустера
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
видео політика Економіка України
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Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Пока такие как Ахметов Пинчук Коломойский Порох тут нічого небкдн
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Сама постановка вопроса - "разбогатеют" смешна и наивна чисто по-селюковски
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Белый господин
Белый господин
Так кто хочет жить бохато свали уже.
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