"За 5 хвилин до Третьої газової": у "Свободі слова Савіка Шустера" розберуться, які тарифи чекають українців

У п'ятницю, 29 листопада, о 21:00 в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" нардепи, представники "Нафтогазу" та Кабміну обговорять останні проблеми ринку газу в Україні.

Трансляцію політичного ток-шоу можна буде подивитися на телеканалі "Україна", сторінці проекту в Facebook або на YouTube-каналі @shusteronline.

Тема нового ефіру – "За 5 хвилин до Третьої газової". Політики спробують дати відповіді на запитання, чи подорожчає і так дорогий газ, як припинити спекуляції навколо тарифів, чому українська газотранспортна система перетворюється з живого бізнесу на шматок заліза та інші.

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Участь в обговоренні візьмуть:

Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;

Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина";

Андрій Герус, нардеп від "Слуги народу", голова комітету ВР із питань енергетики та ЖКГ;

Ілля Пономарьов, депутат Державної думи РФ (2007–2016) (на зв'язку Skype);

Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя";

Галина Третьякова, нардеп від "Слуги народу", голова комітету з питань соціальної політики;

Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (2014–2019);

Олексій Гончаренко, нардеп від "Європейської солідарності";

Олексій Кучеренко, нардеп від ВО "Батьківщина", заступник голови комітету з енергетики та ЖКГ;

Юрій Вітренко, виконавчий директор групи НАК "Нафтогаз".

"Вони говорять, а вирішує народ", – підкреслюється в анонсі нового випуску ток-шоу.

Пропонуємо подивитися трансляцію програми:

Як писав OBOZREVATEL, раніше серед глядачів політичного-ток шоу "Свобода слова з Савіком Шустером" провели опитування про те, чи вважають вони жителів ОРДЛО ворогами. Аудиторія, яка репрезентативно представляє всю Україну, дала показову відповідь на це запитання.

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