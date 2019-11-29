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30 листопада • оновлено в 10:54
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"За 5 хвилин до Третьої газової": у "Свободі слова Савіка Шустера" розберуться, які тарифи чекають українців

4.3т
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У п'ятницю, 29 листопада, о 21:00 в прямому ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" нардепи, представники "Нафтогазу" та Кабміну обговорять останні проблеми ринку газу в Україні.

Трансляцію політичного ток-шоу можна буде подивитися на телеканалі "Україна", сторінці проекту в Facebook або на YouTube-каналі @shusteronline.

Тема нового ефіру – "За 5 хвилин до Третьої газової". Політики спробують дати відповіді на запитання, чи подорожчає і так дорогий газ, як припинити спекуляції навколо тарифів, чому українська газотранспортна система перетворюється з живого бізнесу на шматок заліза та інші.

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"За 5 хвилин до Третьої газової": у "Свободі слова Савіка Шустера" розберуться, які тарифи чекають українців

Скрін відео

Участь в обговоренні візьмуть:

  • Олексій Оржель, міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України;

  • Юлія Тимошенко, лідер партії "Батьківщина";

  • Андрій Герус, нардеп від "Слуги народу", голова комітету ВР із питань енергетики та ЖКГ;

  • Ілля Пономарьов, депутат Державної думи РФ (2007–2016) (на зв'язку Skype);

  • Юрій Бойко, співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя";

  • Галина Третьякова, нардеп від "Слуги народу", голова комітету з питань соціальної політики;

  • Геннадій Зубко, віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (2014–2019);

  • Олексій Гончаренко, нардеп від "Європейської солідарності";

  • Олексій Кучеренко, нардеп від ВО "Батьківщина", заступник голови комітету з енергетики та ЖКГ;

  • Юрій Вітренко, виконавчий директор групи НАК "Нафтогаз".

"Вони говорять, а вирішує народ", – підкреслюється в анонсі нового випуску ток-шоу.

Пропонуємо подивитися трансляцію програми:

Як писав OBOZREVATEL, раніше серед глядачів політичного-ток шоу "Свобода слова з Савіком Шустером" провели опитування про те, чи вважають вони жителів ОРДЛО ворогами. Аудиторія, яка репрезентативно представляє всю Україну, дала показову відповідь на це запитання.

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Читайте всі новини по темі "Свобода слова Савіка Шустера" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Теми
Свобода слова Савіка Шустера ринок газу Поставки газу в Україну Ціна на газ
Особа
Савік Шустер
Місце
Україна
Теги
політика Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища України НАК "Нафтогаз" газ Економіка України
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Чан Джеки
Чан Джеки
если зе закроет -свободу слова-то надо сразу его с его компаньенами закрывать.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Из окраинской ГТС можно будет сделать много буржуек.
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