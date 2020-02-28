Мери Дніпра і Києва Борис Філатов і Віталій Кличко звинуватили у брехні главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамію, який заявив, що в їхніх містах нібито "нічого не робиться і все в розваленому стані".

Дискусія розгорілася в студії "Свободи слова Савіка Шустера" в п'ятницю, 28 лютого (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, Філатов задав нардепу питання, коли на міста почнуть виділяти хоч якісь кошти. Арахамія тут же почав виправдовуватися.

Філатов і Кличко спіймали Арахамію на брехні Скріншот із відео

"Чому всі говорять, що забирають їхні гроші і мовчать, що за багатьма статтями – інфраструктура, освіта – значно більше в ці регіони пішло? У цих містах суцільні ями, дороги ніхто не робить, все в розваленому стані, парки не робляться", – видав "слуга".

"Шановна аудиторіє, він стоїть зараз і бреше! У людей є монобільшість. Ви повинні були це ухвалити вчора! Ніхто не сперечається, що у вас є штаб. Але це як у Іммануїла Канта "річ у собі". Штаб є, але про нього ніхто не знає", – відповів йому Філатов.

Філатов і Кличко спіймали Арахамію на брехні Скріншот із відео

"Я на відміну від вас, які відосики пиляють і на самокатах катаються, а я по підвалах лажу щодня", – обурився мер Дніпра.

Філатов і Кличко спіймали Арахамію на брехні Скріншот із відео

"Ніхто не применшує заслуги мерів. Але у вас же вся реклама приватизована зовнішня", – продовжив Арахамія.

Цього разу не стримався Кличко. "Напишіть офіційний запит. Яка реклама у нас приватизована? Я про це нічого не знаю", – обурився мер Києва.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Філатов осадив у прямому ефірі міністра розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства України Тимофія Милованова.

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