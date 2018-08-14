Світу загрожує крах: легендарний фінансист озвучив тривожний прогноз

Лорд Джейкоб Ротшильд звернувся до інвесторів свого фонду RIT Capital Partners із традиційним посланням, в якому торкнувся не лише стану фінансової системи, а й проблеми світового порядку.

За його словами, світ ніколи більше не буде таким, як колись, а глобальна економічна і соціально-політична модель, що склалася після Другої світової війни, близька до свого руйнування, йдеться у звіті інвестиційного фонду.

Як і багато інших експертів, Ротшильд звернув увагу на завершення періоду низьких відсоткових ставок у головному фінансовому центрі світу - США. Саме це, на його думку, найближчим часом змінить економічний ландшафт в усьому світі.

Джейкоб Ротшильд

Долари більше не "роздаватимуть"?

"Роки низьких відсоткових ставок і політики кількісного пом'якшення, що надули капіталізацію фондових ринків, добігають кінця", - пише фінансист.

Зазначається, що про "непередбачувані наслідки" грошового накачування найбільших центробанків світу Ротшильд заявляв ще кілька років тому, називаючи їх "найбільшим монетарним експериментом в історії".

За його словами, тепер маятник хитнувся, і США, які роздавали свої долари навсібіч, мають намір зібрати назад все це "незліченне багатство". І першою жертвою стануть країни, що розвиваються.

Фінансист також бачить проблеми в зоні євро з її потенційно руйнівними рівнями боргів у окремих країнах, тоді як ймовірність торгової війни підсилює напруженість і тисне на фондові ринки.

Загроза світовому порядку

Ротшильд зазначає, що фінансова криза, що поглинає країни, що розвиваються, накладається на застарілі геополітичні проблеми, що будь-якої миті можуть зруйнувати звичний світоустрій.

ritcap.com

"Ми як і раніше стурбовані геополітичними проблемами, зокрема Brexit, ситуацією у Північній Кореї та на Близькому Сході, тоді як популізм шириться світом. Вирішення цих проблем в цю непередбачену епоху, безумовно, буде важким завданням. Після терактів 9/11 (теракти в США 9 вересня 2001 року - ред.) і фінансової кризи 2008 року весь світ працював над загальним підходом до вирішення проблеми. Сьогодні співпрацювати набагато важче. Ця ситуація ставить під загрозу післявоєнний економічний порядок і безпеку", - наголошує у своєму зверненні Ротшильд.

При цьому представник легендарної династії банкірів відзначив високий потенціал Китаю та нових технологій для розвитку світової економіки. "За наявної ситуації наша політика полягає в тому, щоб підтримувати обмежений доступ до котирувань акцій і вступати в нові зобов'язання з великою обережністю. Безсумнівно, ми не виключаємо можливості відбору акцій і пошуку талановитих інвестиційних менеджерів зі спеціальними навичками. У цьому контексті ми усвідомлюємо економічний потенціал Азії, особливо Китаю, а також цінуємо досягнення у царині інновацій та технологій", - підсумував Ротшильд.

Доля Росії

Російське видання "Ридус" оцінило перспективи Росії на тлі такого прогнозу. І вони досить тривожні - останній обвал курсу рубля продемонстрував, що РФ і рубль більше не можуть залишатися осторонь загальної девальваційної тенденції, коли США, наче величезний пилосос, висмоктує долари з усього світу.

Зазначається, що єдиною російською перевагою порівняно з Туреччиною або ПАР, які пережили девальвацію національних валют, залишаються високі ціни на нафту, що перешкоджали надмірному ослабленню рубля. Однак останні події показали, що стримувальна сила цього фактора практично вичерпалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше світу передрекли глобальну кризу через турецьку ліру. У цій ситуації Росія дедалі більше стає подібною до Туреччини, де триває зниження відсоткових ставок, що і підштовхнуло до майже 30-відсоткової девальвації національної валюти.