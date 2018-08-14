МоваЯзык
Ви приймаєте участь
в розіграші
Xiaomi Redmi 5 PlusВзяти участь
Реєстрація
СвітСпорт

Світу загрожує крах: легендарний фінансист озвучив тривожний прогноз

41.2тЧитати новину російською

Лорд Джейкоб Ротшильд звернувся до інвесторів свого фонду RIT Capital Partners із традиційним посланням, в якому торкнувся не лише стану фінансової системи, а й проблеми світового порядку.

За його словами, світ ніколи більше не буде таким, як колись, а глобальна економічна і соціально-політична модель, що склалася після Другої світової війни, близька до свого руйнування, йдеться у звіті інвестиційного фонду.

Як і багато інших експертів, Ротшильд звернув увагу на завершення періоду низьких відсоткових ставок у головному фінансовому центрі світу - США. Саме це, на його думку, найближчим часом змінить економічний ландшафт в усьому світі.

Новини
Чому зростає долар: економіка на порозі кризи, проблеми торкнуться і українців

Джейкоб Ротшильд

Долари більше не "роздаватимуть"?

"Роки низьких відсоткових ставок і політики кількісного пом'якшення, що надули капіталізацію фондових ринків, добігають кінця", - пише фінансист.

Зазначається, що про "непередбачувані наслідки" грошового накачування найбільших центробанків світу Ротшильд заявляв ще кілька років тому, називаючи їх "найбільшим монетарним експериментом в історії".

За його словами, тепер маятник хитнувся, і США, які роздавали свої долари навсібіч, мають намір зібрати назад все це "незліченне багатство". І першою жертвою стануть країни, що розвиваються.

Фінансист також бачить проблеми в зоні євро з її потенційно руйнівними рівнями боргів у окремих країнах, тоді як ймовірність торгової війни підсилює напруженість і тисне на фондові ринки.

Загроза світовому порядку

Ротшильд зазначає, що фінансова криза, що поглинає країни, що розвиваються, накладається на застарілі геополітичні проблеми, що будь-якої миті можуть зруйнувати звичний світоустрій.

ritcap.com

"Ми як і раніше стурбовані геополітичними проблемами, зокрема Brexit, ситуацією у Північній Кореї та на Близькому Сході, тоді як популізм шириться світом. Вирішення цих проблем в цю непередбачену епоху, безумовно, буде важким завданням. Після терактів 9/11 (теракти в США 9 вересня 2001 року - ред.) і фінансової кризи 2008 року весь світ працював над загальним підходом до вирішення проблеми. Сьогодні співпрацювати набагато важче. Ця ситуація ставить під загрозу післявоєнний економічний порядок і безпеку", - наголошує у своєму зверненні Ротшильд.

При цьому представник легендарної династії банкірів відзначив високий потенціал Китаю та нових технологій для розвитку світової економіки. "За наявної ситуації наша політика полягає в тому, щоб підтримувати обмежений доступ до котирувань акцій і вступати в нові зобов'язання з великою обережністю. Безсумнівно, ми не виключаємо можливості відбору акцій і пошуку талановитих інвестиційних менеджерів зі спеціальними навичками. У цьому контексті ми усвідомлюємо економічний потенціал Азії, особливо Китаю, а також цінуємо досягнення у царині інновацій та технологій", - підсумував Ротшильд.

Новини
Який кінець світу очікує людство: версія футуролога

Доля Росії

Російське видання "Ридус" оцінило перспективи Росії на тлі такого прогнозу. І вони досить тривожні - останній обвал курсу рубля продемонстрував, що РФ і рубль більше не можуть залишатися осторонь загальної девальваційної тенденції, коли США, наче величезний пилосос, висмоктує долари з усього світу.

Зазначається, що єдиною російською перевагою порівняно з Туреччиною або ПАР, які пережили девальвацію національних валют, залишаються високі ціни на нафту, що перешкоджали надмірному ослабленню рубля. Однак останні події показали, що стримувальна сила цього фактора практично вичерпалася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше світу передрекли глобальну кризу через турецьку ліру. У цій ситуації Росія дедалі більше стає подібною до Туреччини, де триває зниження відсоткових ставок, що і підштовхнуло до майже 30-відсоткової девальвації національної валюти.

Поділитися у Facebook
18
Коментарі
13
14
Смішно
82
Цікаво
20
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Nesterenko Yuriy
Nesterenko Yuriy
Баксы на рубли уже поменяли? или только на Обозревателе будете писать: кырдык вашей омерике :) а баксы в банку и под кровать. непатриотично!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Моня
Моня
Время когда "США являются локомотивом цивилизации" постепенно уходит. Они уже сейчас уступили пальму экономического первенства Китаю и с каждым годом всё больше и больше отстают. Уже сейчас Китай стал мощным технологически развитым государством и теперь для того, чтобы сравняться по уровню потребления стой же Японией ему осталось максимум лет 20-25. Нравится нам это или нет, но Китай уже теперь становится экономическим и финансовым гегемоном в мире и он уже сейчас делает всё для того, чтобы его национальная валюта стала доминирующей во всём мире. И можно не сомневаться в том, что в ближайшую четверть века он этого достигнет и доллар утратит свои сегодняшнее положение. Сейчас пиндосам это неприятно сознавать и они делают всё возможное, чтобы замедлить этот процесс. Для этого они пускаются в различные политические авантюры в виде террактов 11 сентября, интервенции в Ирак , Ливию и Афганистан, "цветные революции" и т.д. Особенно они боятся усиления России, которая в случае союза с Китаем сможет легко лишить Пиндосию её сегодняшнего статуса. Именно поэтому пиндосовский госдеп прибегает к подлой и безнравственной тактике разжигания конфликтов по всему миру, с целью вовлечь туда Россию с Китаем и как можно сильнее ослабить их. Насколько удачной окажется эта тактика покажет время, но тенденция заката стран западного мира уже становится очевидной.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
2 из 4 ответов | показать все
Vodolazskaya Marina
Vodolazskaya Marina
Моня, помечтай - это не вредно. Сколько таких кликуш уже было, которые предвещали закат западного мира, только что плохого миру принесла западная цивилизация - сформулируй членораздельно. И заодно объясни, какие ценности может дать миру Россия? И это что, Запад поставляет оружие боевикам на Донбассе и это он направляет туда своих добровольцев воевать с Украиной? А Грузия, а Сирия - это тоже дело рук Запада? И Чечня то же его козни? Упаси боже мир от таких ценностей.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Гость
Гость
Andriyuk Vlad, а как же G20 & )))))селюк тупой, очень тупой )))))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Гость
Гость
это все фигня, что скажет " известный финансист Слава Рабинович" )))) ?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0

Наші блоги