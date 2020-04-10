Світовий банк надасть Україні $50 млн на пенсії та субсидії

Україна отримає додаткові кошти від Світового банку у розмірі 50 млн доларів для підтримки соціально незахищених верств населення в умовах епідемії коронавірусу.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це у п'ятницю, 10 квітня, повідомили у пресслужбі Кабінету міністрів України.

"Україна отримає додаткові кошти від Світового банку у розмірі 150 млн доларів, зокрема 50 млн доларів для підтримки вразливих верств населення у період епідемії COVID-19 і 100 млн доларів для покращення рівня соціального захисту в цілому", – розповіли у Кабміні.

Влада уточнила, що 50 млн доларів будуть спрямовані безпосередньо на виплати пенсіонерам, одержувачам соціальної допомоги у зв'язку з інвалідністю. Також за рахунок цих коштів на час карантину буде підвищено розмір субсидії та зняті обмеження на призначення цього виду підтримки тим, хто через карантин втратив роботу.

При цьому передбачається розширення програми допомоги малозабезпеченим сім'ям із метою сприяння всебічному і справедливому охопленню уразливих верств населення, здійснення заходів щодо зниження залежності одержувачів від соціальних виплат, підвищення адресності програми житлових субсидій шляхом посилення контролю за правильністю їхнього надання та інші заходи, покликані забезпечити ефективність соціальної підтримки і покращення якості життя населення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 14 квітня поточного року розпочнеться виплата додаткової тисячі гривень, яку проведуть під час внесення змін до держбюджету.

На період карантину пенсії та державні соціальні допомоги будуть змінені автоматично, йдеться у законі №3275 про додаткові соціальні та економічні гарантії у зв'язку з поширенням коронавірусу, повідомили у Міністерстві соціальної політики.

Пенсійний фонд України вже перерахував пенсії пенсіонерам, що працюють, в результаті чого вони були збільшені 357 тисячам осіб, середній розмір підвищення – 170,80 гривень.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал