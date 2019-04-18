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Світові ціни на нафту зросли

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Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 18 квітня, у ході азіатських торгів слабо підвищилися після зниження за підсумками попередньої сесії.

Зокрема, вартість червневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures піднялася до 71,63 долара за барель, що на 0,01% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 0,18% – до 63,88 долара за барель.

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Котирування Brent

Котирування Brent

ICE Futures

Котирування WTI

Котирування WTI

ICE Futures

Товарні запаси нафти в Сполучених Штатах минулого тижня скоротилися на 1,4 млн барелів. При цьому аналітики в середньому прогнозували їх зростання на 1,8 млн барелів, повідомляє "Інтерфакс".

Таким чином, запаси нафти в США знизилися вперше за чотири тижні.

Разом з тим нафтовидобуток у США минулого тижня скоротилвся на 100 тис. барелів на добу з історичного максимуму, досягнутого тижнем раніше, і склав 12,1 млн барелів на добу.

Світові ціни на нафту зросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки загалом, а також продовженням збільшення запасів у США.

"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори та ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", — заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
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