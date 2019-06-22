Світові ціни на нафту зросли: російська сировина подешевшала

Ціни на нафту еталонних марок у суботу, 22 червня, зросли у ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 65,35 долара за барель, що на 0,23% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Котирування Brent зросли ICE Futures

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 0,31% – до 57,61 долара за барель.

Котирування WTI зросли ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 0,1% до 60,36 долара за барель.

Котирування Urals впали Maanimo

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиск на ринок чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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