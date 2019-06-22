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Світові ціни на нафту зросли: російська сировина подешевшала

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Ціни на нафту еталонних марок у суботу, 22 червня, зросли у ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 65,35 долара за барель, що на 0,23% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Котирування Brent зросли

Котирування Brent зросли

ICE Futures

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 0,31% – до 57,61 долара за барель.

Котирування WTI зросли

Котирування WTI зросли

ICE Futures

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При цьому ціна російської нафти Urals впала на 0,1% до 60,36 долара за барель.

Котирування Urals впали

Котирування Urals впали

Maanimo

Ціни на нафту виросли

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, тиск на ринок чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
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