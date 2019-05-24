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Світові ціни на нафту зросли після стрімкого обвалу

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Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 24 травня, під час азіатських торгів зросли після стрімкого обвалу, який трапився за день до цього.

Зокрема, вартість липневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures піднялася до 68,44 долара за барель, що на 1% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 1,1% – до 58,53 долара за барель.

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Котирування Brent зросли

Котирування Brent зросли

ICE Futures

Котирування WTI зросли

Котирування WTI зросли

ICE Futures

"Настрій на ринку стає все більш песимістичним через погіршення американо-китайського конфлікту", – заявив старший економіст Japan Oil, Gas and Metals National Corp Такаюкі Ногамі, передає "Інтерфакс".

За його словами, наступного тижня перспективи відновлення цін на нафту невеликі, оскільки статистичні дані, найімовірніше, тільки підтвердять негативний вплив торговельних суперечок на світову економіку.

Крім того, додатковим негативним фактором для нафтового ринку стала новина про те, що товарні запаси нафти в США злетіли на 4,7 млн барелів – до максимального рівня з середини 2017 року.

Ціни на нафту зросли

Ціни на нафту зросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки загалом.

"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, очевидно, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори і ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", — заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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CARGO 100
CARGO 100
Ххлы, у вас независимо от биржевой стоимости, с 1-го июня бензин и соляра, хоть из Brent, хоть из WTI, вырастит на порядок. Знаете почему?
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Rabinovich Alexander
Rabinovich Alexander
Американо-китайская торговая война вообще может привести к глобальным последствиям в целом ряде отраслей. Атака на Хуавей - это еще цветочки...
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