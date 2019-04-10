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Світові ціни на нафту зросли: озвучено причини

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Ціни на нафту еталонних марок у середу, 10 квітня, у ході азіатських торгів перейшли до слабкого зростання і знаходяться близько до максимальних рівнів за останні п'ять місяців.

Зокрема, вартість червневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures піднялася до 70,80 долара за барель, що на 0,27% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 0,36% – до 64,21 долара за барель.

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Котирування Brent

Котирування Brent

ICE Futures

Котирування WTI

Котирування WTI

ICE Futures

Інвестори чекають публікації даних про зміну товарних запасів палива в Сполучених Штатах. Крім того, на цьому тижні очікуються публікації щомісячних оглядів ОПЕК і Міжнародного енергетичного агентства, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Американський інститут нафти вже повідомив про зниження запасів сировини минулого тижня на 4,09 млн барелів. При цьому резерви бензину скоротилися на 7,08 млн барелів, а дистилятів – на 2,4 млн барелів.

Світові ціни на нафту зросли: озвучено причини

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки в цілому, а також продовженням збільшення запасів у США.

"Не дивлячись на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори та ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", – заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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