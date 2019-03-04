Світові ціни на нафту зросли: озвучені причини

Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 4 березня, виросли під час азіатських торгів.

Зокрема, вартість травневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures зросла до 65,25 долара за барель, що на 0,27% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на 0,44% – до 56,05 долара за барель.

Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

Водночас Організація країн-експортерів нафти продовжує знижувати видобуток відповідно до угоди, досягнутої у минулому році, а США і Китай сигналізують про прогрес у торгових переговорах.

Це підтримує оптимізм трейдерів щодо того, що баланс попиту й пропозиції на ринку відновиться, а це зі свого боку відіб'ється на цінах.

"Скорочення нафтовидобутку в ОПЕК дуже сильно підтримує ціни на нафту. Крім того, якщо Китаю і США вдасться вирішити ключові суперечності, це позитивно позначиться на попиті на нафту. Я думаю, що надія є", – заявив економіст Oversea-Chinese Banking Corp Хауі Лі, передає "Інтерфакс".

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки в цілому, а також продовженням збільшення запасів у США.

"Не дивлячись на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори та ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", – заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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