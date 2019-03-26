Світові ціни на нафту зросли і подолали нову позначку

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 26 березня, у ході азіатських торгів зросли на тлі очікування скорочення видобутку найбільшими виробниками сировини.

Зокрема, вартість травневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures піднялася до 67,37 долара за барель, що на 0,24% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 0,69% – до 59,23 долара за барель.

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Котирування Brent ICE Futures

Котирування WTI ICE Futures

За словами експертів, зростанню цін на сировину сприяє посилення напруженості в Венесуелі. Зокрема, існує ймовірність подальшого зниження поставок з країни, яка має найбільші у світі запаси нафти, передає "Інтерфакс".

"Не дивлячись на безперервні дії ОПЕК+, побоювання з приводу уповільнення зростання світового попиту продовжують підривати нинішнє ралі. Проте, фундаментальні показники по нафті в даний час залишаються на користь "биків", – повідомив аналітик за світовими сировинним ринкам Schneider Electric Балінт Балаза.

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршенням перспектив світової економіки загалом.

"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори та ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", — заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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