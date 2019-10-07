Світові ціни на нафту зросли через торговельну війну Трампа

Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 7 жовтня, зросли в процесі азіатських торгів.
Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 58,38 доларів за барель, що на 0,1% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.
Ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) також збільшився на 0,1% – до 52,83 доларів за барель.
Котирування Brent виросли
ICE Futures
Котирування WTI зросли
ICE Futures
Водночас ціна російської нафти Urals впала на 0,1% до 52,84 доларів за барель.
Котирування Urals впали
Maanimo
Нафта зростає на сигналах про потенційні складнощі у торгових переговорах США і Китаю, які почнуться на цьому тижні, передає "Інтерфакс".
Згідно з джерелами, Пекін істотно звузив коло тем для спілкування з Вашингтоном.
Зокрема, Китай не має наміру говорити про реформування промислової політики або державних субсидій – два ключових питання, на вирішенні яких наполягає адміністрація американського лідера Дональда Трампа.
"Макроекономічні фактори нівелюють побоювання, пов'язані з можливим скороченням поставок нафти на світовий ринок, незважаючи на напруженість на Близькому Сході. Майбутні переговори США і Китаю також вносять плутанину", – резюмував аналітик AxiTrader Стівен Іннес.
Ціни на нафту виросли
Як повідомляв OBOZREVATEL:
14 вересня безпілотники атакували найбільше в Саудівській Аравії нафтопереробне підприємство Абкайк і родовище Хурайс.
Через вибухи й пожежі було припинено виробництво нафти обсягом 5,7 млн барелів на добу – майже половини того, що видобувається в країні.
Відповідальність за атаку взяли єменські повстанці-хусити.
Ціни на нафту еталонних марок зросли в процесі азіатських торгів після нападів на саудівські нафтові об'єкти.
Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,21 доларів за барель, що на 9,1% вище за рівень закриття попередньої сесії.
У перші секунди після відкриття торгів зростання склало 12%. Це найбільший стрибок із моменту їхнього старту в 1988 році.
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