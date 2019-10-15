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15 жовтня • оновлено в 10:53
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Світові ціни на нафту знизилися: вартість російської сировини обвалилася

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Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 15 жовтня, впали в процесі азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 58,98 доларів за барель, що на 0,7% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати продажів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) опустився на 0,8% – до 53,23 доларів за барель.

Котирування Brent впали

Котирування Brent впали

ICE Futures

Котирування WTI впали

Котирування WTI впали

ICE Futures

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Також вартість російської нафти Urals зменшилася на 2,2% – до 54,26 доларів за барель.

Котирування Urals впали

Котирування Urals впали

Maanimo

Ціни на сировину еталонних марок знижуються через побоювання, що темпи зростання глобальної економіки сповільняться, передає "Інтерфакс".

Початкові позитивні настрої, викликані переговорами між США і Китаєм, ослаб.

"Після того, як торговий оптимізм підняв ціни на нафту, вони розвернулися донизу, оскільки страхи щодо попиту зберігаються", – резюмував старший сировинний аналітик Schneider Electric Роббі Фрейзер.

Ціни на нафту впали

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита у розмірі 25% на товари з Китаю. До списку потрапила низка найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

  • Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів із боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму 267 млрд доларів. Так, із урахуванням уже чинних заходів, митами буде обкладено практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

  • 20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня у рамках торговельних переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема, Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

  • У серпні 2019 року обвал цін на сировину досяг 10%. Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Теги
нафта Brent WTI
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Нужно срочно русне начинать где-то войну в нефтяной стране! Хотя как показывает практика ничем это уже не поможет. Остаётся прикинуться хатико и скулить глядя на уходящий паровоз нефтебаксов.
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70rus xxx
70rus xxx
"Мировые цены нефть снизились: стоимость российского сырья обвалилась)))Признаюсь,не знал,что только Россия нефть продает.
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