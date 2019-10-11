Світові ціни на нафту злетіли й наблизилися до 60 доларів за барель

Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 11 жовтня, зросли в процесі азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures сягнула 59,81 доларів за барель, що на 2,5% вище рівня закриття попередньої сесії, свідчать результати продаж.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підскочив на 3% – до 54,17 доларів за барель.

Котирування Brent зросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

Крім того, ціна російської нафти Urals збільшилася на 2,2% до 55,97 доларів за барель.

Котирування Urals зросли Maanimo

Вартість сировини підскочила через ознаки прогресу на торговельних переговорах Сполучених Штатів та Китаю, передає "Інтерфакс".

Так, Білий дім підтвердив, що президент Дональд Трамп у п'ятницю ввечері проведе особисту зустріч із віцепрем'єром Держради КНР Лю Хе.

За інформацією джерел, останній готовий на проміжну торговельну угоду з Вашингтоном – за умови, що США не вводитимуть нові мита на китайські товари. Натомість Пекін також погоджується на деякі поступки, зокрема збільшити закупівлі американських сільгосппродукції.

Ціни на нафту еталонних марок зросли в процесі азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита у розмірі 25% на товари з Китаю. До списку потрапила низка найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів із боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму 267 млрд доларів. Так, із урахуванням уже чинних заходів, митами буде обкладено практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня у рамках торговельних переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема, Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

11 травня Трамп розпорядився запровадити мита на ввезення до Сполучених Штатів китайських товарів ще приблизно на 300 млрд доларів. У такий спосіб тарифи покриють весь імпорт у США з Китаю.

У серпні 2019 року обвал цін на сировину досяг 10%. Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

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