Світові ціни на нафту злетіли до нової позначки: аналітики пояснили стрибок

Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 27 грудня, зросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 68,01 долара за барель, що на 1,2% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 1,1% – до 61,81 долара за барель.

Котирування Brent зросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals піднялася на 0,9% до 60,04 долара за барель.

Ціна нафти Urals зросла Maanimo

Вартість сировини підскочила на даних про зниження запасів у США і на оптимізмі щодо перспектив світової економіки, передає "Інтерфакс".

За даними Американського інституту нафти, комерційні запаси минулого тижня впали на 7,9 млн барелів. Падіння запасів, якщо воно підтвердиться даними Міністерства енергетики США, стане максимальним із серпня.

"Ми бачимо сприятливі статдані щодо економіки США, і це підтримує купівельну ейфорію на нафтовому ринку. Стійка тенденція до зростання цін на нафту відзначається з жовтня, коли США і Китай вперше домовилися укласти проміжну угоду, і за відсутності серйозних ризиків на горизонті динаміка ринку визначається оптимізмом", – заявив економіст Oversea-Chinese Banking Corp Хоуі Лі.

Ціни на нафту еталонних марок в четвер, 19 грудня, зросли в ході азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше міністр енергетики Росії Олександр Новак заявив, що цієї зими існують ризики дисбалансу ринку нафти.

"Звісно, події протягом останнього року, коли здійснюються атаки на інфраструктуру і на танкери, що перевозять вуглеводні, нафту, – це дуже негативний сигнал для всього ринку, це створює загрози, і закладаються, зокрема, в ціни додаткові геополітичні ризики", – повідомив Новак.

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