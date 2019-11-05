Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 5 листопада, виросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 62,31 долара за барель, що на 1,6% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підскочив на 1,1% – до 56,64 долара за барель.

Котирування Brent виросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 1,6% до 58,94 долара за барель.

Котирування Urals зросли Maanimo

Вартість сировини підскочила на повідомленнях, про просування торгових переговорів США і Китаю, передає "Інтерфакс".

Вашингтон допускає скасування мит на китайські товари на суму в 112 млрд доларів, включаючи одяг, побутову техніку, монітори. США з 1 вересня ввели мита в розмірі 15% на цю групу товарів.

Натомість Білий дім чекає від Пекіна додаткових заходів щодо захисту інтелектуальної власності та визначення Китаєм планів по закупівлі американської сільгосппродукції.

"Здорова доза оптимізму щодо ситуації в торгівлі надала підтримку нафтовому ринку. Проте як і раніше неясно, наскільки істотним буде позитивний вплив торгового перемир'я США і Китаю для світової економіки, і це стримує підйом цін на нафту", – резюмував аналітик Axitrader Ltd Стівен Іннес.

Світові ціни на нафту злетіли через США

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита у розмірі 25% на товари з Китаю. До списку потрапила низка найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів із боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму 267 млрд доларів. Так, із урахуванням уже чинних заходів, митами буде обкладено практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня у рамках торговельних переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема, Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

11 травня Трамп розпорядився запровадити мита на ввезення до Сполучених Штатів китайських товарів ще приблизно на 300 млрд доларів. У такий спосіб тарифи покриють весь імпорт у США з Китаю.

Влітку обвал цін на сировину досяг 10%. Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

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