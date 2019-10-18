Світові ціни на нафту злетіли через Китай

Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 18 жовтня, виросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 59,60 долара за барель, що на 0,3% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Водночас ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) підскочив на 0,9% – до 53,80 долара за барель.

Котирування Brent виросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 1,1% до 54,86 долара за барель.

Котирування Urals зросли Maanimo

Вартість сировини підскочила на інформації про уповільнення зростання економіки Китаю до мінімального рівня майже за 30 років, передає "Інтерфакс".

Зокрема, державне статистичне управління КНР повідомило, що зростання ВВП країни сповільнилося у III кварталі до 6%. Економісти в середньому очікували зростання економіки на 6,1%.

Експерти також вважають, що недавня проміжна торговельна угода, укладена США і Китаєм, навряд чи зможе змінити тенденцію до ослаблення зростання китайської економіки.

"Глобальна картина попиту і пропозиції на нафтовому ринку залишилася незмінною, і зберігається ймовірність того, що торговельна війна спровокує рецесію у наступному році", – резюмував аналітик Oanda Asia Pacific Джеффрі Хеллі.

Ціни на нафту еталонних марок зросли в ході азіатських торгів

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні 2018 року США ввели нові ввізні мита у розмірі 25% на товари з Китаю. До списку потрапила низка найменувань китайської продукції загальною вартістю 16 млрд доларів. Ці мита є другою частиною зборів на імпортовані з КНР товари на загальну суму 50 млрд доларів. Перша частина була введена 6 липня і стосувалася товарів на 34 млрд доларів.

Трамп попередив Китай, що в разі дзеркальних заходів із боку Пекіна мита можуть бути додатково поширені на товари на суму 267 млрд доларів. Так, із урахуванням уже чинних заходів, митами буде обкладено практично весь обсяг китайського імпорту в США, який перевищує 500 млрд доларів на рік.

20 лютого 2019 року Трамп зажадав від Китаю зберігати стабільну вартість юаня у рамках торговельних переговорів між двома найбільшими економіками світу. Зокрема, Вашингтон розраховував, що Пекін відмовиться від штучної девальвації своєї валюти у відповідь на введення американських тарифів.

11 травня Трамп розпорядився запровадити мита на ввезення до Сполучених Штатів китайських товарів ще приблизно на 300 млрд доларів. У такий спосіб тарифи покриють весь імпорт у США з Китаю.

У серпні 2019 року обвал цін на сировину досяг 10%. Падіння вартості нафти викликане загальною негативною тенденцією на світових фінансових ринках у зв'язку з погіршенням торговельних відносин між Сполученими Штатами та Китаєм.

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