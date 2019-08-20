Світові ціни на нафту здійснили різкий стрибок: що трапилося

Ціни на нафту еталонних марок у вівторок, 20 серпня, зросли в ході азіатських торгів.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 59,87 долара за барель, що на 2,1% вище за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) піднявся на 2,4% – до 56,20 долара за барель.

Котирування Brent зросли ICE Futures

Котирування WTI зросли ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals зросла на 0,8% до 56,71 долара за барель

Котирування Urals зросли Maanimo

Котирування нафти підтримують позитивні новини про перспективи торгових відносин Сполучених Штатів і Китаю. Інвестори очікують, що країни зможуть укласти торговельну угоду, що позитивно позначиться на глобальному попиті на паливо, повідомляє "Інтерфакс".

"Результат наступної зустрічі стане справжнім лакмусовим тестом для ринку нафти. Трейдери не хочуть випереджати події, тому певне фіксування прибутку буде в порядку речей", – повідомив керуючий партнер VM Markets Стівен Іннз.

Крім того, додаткову підтримку ринку надали дії Центрального банку Китаю щодо стимулювання кредитування. Це повинно надати підтримку економіці країни в умовах торгового конфлікту з Вашингтоном.

Ціни на нафту виросли

Як повідомляв OBOZREVATEL, вплив на ринок також має рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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