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Світові ціни на нафту впали після різкого зростання

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Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 15 липня, впали у ході азіатських торгів після зростання минулого тижня.

Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,57 долара за барель, що на 0,2% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,4% – до 59,96 долара за барель.

Новини
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Котирування Brent впали

Котирування Brent впали

ICE Futures

Котирування WTI впали

Котирування WTI впали

ICE Futures

При цьому ціна російської нафти Urals впала на 0,1% до 62,85 долара за барель

Котирування Urals впали

Котирування Urals впали

Maanimo

Ціни на нафту еталонних марок зменшуються на побоюваннях у зв'язку з тропічним штормом "Баррі" у Мексиканській затоці, передає "Інтерфакс".

Зокрема, в затоці видобувається близько 16% всієї нафти і 3% природного газу в США.

Негативним фактором для ринку також є новий звіт Міжнародного енергетичного агентства.

Укладачі звіту відзначили, що в другому кварталі очікується надлишок нафтовидобутку в обсязі приблизно 500 тис. б/д, тоді як раніше очікувався дефіцит в 500 тис. б/д.

Ціни на нафту впали

Ціни на нафту впали

Як повідомляв OBOZREVATEL, вплив на ринок чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.

Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
Тег
нафта
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