Світові ціни на нафту впали після різкого зростання

Ціни на нафту еталонних марок у понеділок, 15 липня, впали у ході азіатських торгів після зростання минулого тижня.
Зокрема, вартість ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures досягла 66,57 долара за барель, що на 0,2% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.
Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,4% – до 59,96 долара за барель.
Котирування Brent впали
ICE Futures
Котирування WTI впали
ICE Futures
При цьому ціна російської нафти Urals впала на 0,1% до 62,85 долара за барель
Котирування Urals впали
Maanimo
Ціни на нафту еталонних марок зменшуються на побоюваннях у зв'язку з тропічним штормом "Баррі" у Мексиканській затоці, передає "Інтерфакс".
Зокрема, в затоці видобувається близько 16% всієї нафти і 3% природного газу в США.
Негативним фактором для ринку також є новий звіт Міжнародного енергетичного агентства.
Укладачі звіту відзначили, що в другому кварталі очікується надлишок нафтовидобутку в обсязі приблизно 500 тис. б/д, тоді як раніше очікувався дефіцит в 500 тис. б/д.
Ціни на нафту впали
Як повідомляв OBOZREVATEL, вплив на ринок чинить рішення американського президента Дональда Трампа розв'язати торговельну війну з Мексикою за наявного конфлікту з Китаєм.
Зокрема, трейдери вкрай негативно сприйняли заяву про те, що Штати вводять мито для всіх товарів, які надходять із Мексики.
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