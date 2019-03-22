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Світові ціни на нафту впали після рекордного зростання

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Ціни на нафту еталонних марок у п'ятницю, 22 березня, під час азіатських торгів впали після рекордного зростання за останні чотири місяці.

Зокрема, вартість травневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures впала до 67,85 долара за барель, що на 0,02% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.

Одночасно з цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизився на 0,05% – до 59,95 долара за барель.

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Котирування Brent

Котирування Brent

ICE Futures

Котирування WTI

Котирування WTI

ICE Futures

Незважаючи на сьогоднішнє падіння, нафта завершує "у плюсі" третій тиждень поспіль. Крім різкого падіння запасів палива в Сполучених Штатах, підтримку ринку надають дії ОПЕК+ щодо обмеження видобутку, передає "Інтерфакс".

Зокрема, з початку цього тижня Brent подорожчала на 0,8%, а WTI – більш ніж на 2%.

"У цю пору року резерви нафти зазвичай збільшуються, що робить суттєвве їхнє зниження ще більш значущим... Очікуване подальше зниження дасть підтримку WTI", – зазначають аналітики Commerzbank.

Світові ціни на нафту впали після рекордного зростання

Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому в Китаї та погіршення перспектив світової економіки загалом.

"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, швидше за все, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори та ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", — заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.

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Тема
Світові ціни на нафту
Місце
Україна
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