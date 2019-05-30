Світові ціни на нафту впали нижче за психологічну позначку

Ціни на нафту еталонних марок у четвер, 30 травня, у ході азійських торгів знизилися після стрімкого обвалу, який трапився минулого тижня.
Зокрема вартість липневих ф'ючерсів Brent на лондонській біржі ICE Futures впала до 69,66 долара за барель, що на 0,7% нижче за рівень закриття попередньої сесії, свідчать результати торгів.
Водночас із цим ф'ючерс на нафту WTI на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) виріс на 0,1% — до 59,20 долара за барель.
Котирування Brent знизилися
ICE Futures
Котирування WTI зросли
ICE Futures
При цьому експерти прогнозують, що вартість сировини зросте на даних про зміну комерційних запасів палива у Сполучених Штатах.
Зокрема Американський інститут нафти повідомив, що резерви нафти в країні минулого тижня впали на 5,3 мільйона барелів.
Аналітики, опитані S&P Global Platts, у середньому очікують зниження резервів нафти на 1,4 мільйона барелів, бензину — на 800 тисяч барелів і дистилятів — на 225 тисяч барелів, повідомляє "Інтерфакс".
Ціни на нафту Brent знизилися
Як повідомляв OBOZREVATEL, нервозність на ринку нафти зберігається. За словами експертів, вона пов'язана із сигналами ослаблення економічного підйому у Китаї та погіршення перспектив світової економіки загалом.
"Незважаючи на те, що нафтовий ринок, здається, досяг свого дна і, очевидно, піде вгору, залишається ймовірність спадів, враховуючи сезонні фактори і ризики, пов'язані з динамікою фінансових ринків", — заявив сировинний трейдер NH Investment&Securities у Сеулі Хонг Сунгкі.
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